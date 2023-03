Streik in Wolfsburg

Streik in Wolfsburg Tarifstreit: 300 Mitarbeitende der Stadt legen Arbeit nieder

Am MIttwochmorgen fuhren Gewerkschaftler von Wolfsburg aus mit Bussen zur Demo nach Hannover.

Wolfsburg. Streik in Wolfsburg: Mehr als 300 Mitarbeitende der Stadt legten am Mittwoch die Arbeit nieder. Zudem blieben die Busse der WVG in ihren Depots.