Wolfsburg. Wer in Wolfsburg heiraten will, hat die Wahl zwischen vielen Veranstaltungsorten. Wir stellen ausgewählte vor – samt Preisen, Gästekapazität und mehr.

Von modern bis rustikal: In Wolfsburg gibt es viele verschiedene Hochzeitslocations – hier zu sehen sind links das Ritz Carlton und rechts die Schlossremise.

Hochzeit Heiraten in Wolfsburg – 11 Locations von modern bis rustikal

Ob im großen Festsaal, im umgebauten Pferdestall oder im modernen Restaurant: Am Anfang der Hochzeitsplanung steht die Suche nach der passenden Hochzeitslocation. Traditionell oder ausgefallen? Rustikal oder modern? Wir geben einen Überblick über elf Hochzeitsorte für die kleine und große Feier in Wolfsburg – samt Preisen, Gästekapazität und Besonderheiten.

1 – Schlossremise

Nach dem Ja-Wort im Schloss oder in den umliegenden Kirchen in Alt-Wolfsburg können Brautpaare mit Familie und Freunden in der nahe gelegenen Schlossremise ausgiebig feiern. Im Schlosspark sind auch freie Trauungen möglich. Früher als Reitstall genutzt, verbindet das Restaurant heute eine Mischung aus denkmalgeschützten Schlossrelikten und moderner Einrichtung im Loftstil. Im Innenbereich – mit Wintergarten sowie Empore – stehen bis zu 100 Sitzplätze zur Verfügung, 80 Gäste finden auf der Sonnenterrasse mit Blick aufs Schloss Wolfsburg Platz.

Die Preise variieren und liegen je nach Wunsch des Paares und Dauer der Feier bei 120 bis 150 Euro pro Person für Speisen, Getränke und Personal. Eine Raummiete wird nicht erhoben. „Es gibt allerdings einen Mindestumsatz für geschlossene Gesellschaften“, sagt Betreiberin Saskia Elverfeld. Reservierungen sind ein Jahr im Voraus möglich. Schnell sein lohnt sich – die Location ist begehrt. „Für die klassische Hochzeitssaison 2023 von Mai bis September sind alle Samstage bereits ausgebucht“, verrät Elverfeld.

2 – Parkhotel

Idyllisch im ältesten Stadtteil Wolfsburgs gelegen, richtet das Parkhotel am Steimker Berg nicht nur Hochzeitsfeiern für bis zu 120 Gäste im Wintergarten samt Tanzsaal, sondern auch freie Trauungen aus. „Beim Sektempfang auf der Gartenterrasse können Brautpaare Luftballons steigen lassen und anschließend in den Abend starten – mit Musik und DJ“, erzählt Geschäftsführer Roland Lohss.

Das Hotel berechnet eine Saalmiete. Die Preise für Essen und Trinken liegen je nach Wünschen bei etwa 150 Euro pro Gast. Neben einem Menü oder Buffet serviert das Küchenteam auch ein Barbecue. Frisch Vermählte können ihre Hochzeitsnacht anschließend in der Hochzeitssuite verbringen – und am Tag nach der Party ein gemeinsames Frühstück mit den Hochzeitsgästen genießen. „Das ist der perfekte Ausklang“, sagt Lohss. Für dieses Jahr gibt es noch Termine – auch samstags.

3 – Hotel An der Wasserburg

Gegenüber der 1370 erbauten Burg Neuhaus im gleichnamigen Stadtteil liegt das Hotel An der Wasserburg. Hier sind Feiern im kleinen Kreis bis hin zu großen Hochzeitspartys bis maximal 140 Gästen möglich. Im hoteleigenen Garten können sich Paare im Grünen bei einer freien Trauung das Ja-Wort geben. Im Anschluss dient die benachbarte Burganlage als Motiv fürs Hochzeitsbild – oder aber einer der Oldtimer, die das Hotel auch als Hochzeitsauto vermietet.

Eine vorausschauende Planung lohnt sich: „Ideal für uns wäre, wenn sich die Paare etwa neun Monate im Voraus melden“, sagt Jessica Scheidhauer. Für 2023 seien aber noch einzelne Termine verfügbar. Abhängig von den Räumen wird eine Miete erhoben. Große Feiern beginnen ab 150 Euro pro Person. Angeboten werden auch eine Getränkepauschale sowie Mitternachtssnacks. Die Terrassen bieten sich für den Sektempfang nach der Trauung an.

4 – Ritz Carlton

Zwischen vier verschiedenen Räumen können Brautleute im Ritz Carlton wählen. Das Hotel in der Wolfsburger Autostadt richtet sowohl größere Partys für bis zu 120 Personen als auch kleinere Feiern aus. Zudem können die beiden hoteleigenen Restaurants gebucht werden. „Wir behalten uns vor, dass wir abhängig von der Größe der Veranstaltung eine Miete nehmen“, erläutert Marketingdirektor Marcus Reiser.

Sein Tipp: „Das Aura ist eine Allwetterlocation mit Wintergarten und Terrasse samt Blick auf das Kraftwerk und den Hafen.“ Im und rund um das Hotel sind auch freie Trauungen möglich. Wer 2023 heiraten möchte, aber noch keine Location hat, hat Glück: Im Ritz Carlton gibt es noch freie Termine. „Sogar im Sommer können wir noch etwas anbieten“, sagt Reiser. Für Getränke wird auch eine Pauschale angeboten, die Preise für Buffets oder ein Drei-Gang-Menü beginnen bei um die 60 Euro pro Person.

5 – Courtyard by Marriott

Blick auf den Allersee haben Hochzeitsgesellschaften im Hotel Courtyard by Marriott. Das Hotel am Nordufer hat 2018 eröffnet und richtet Hochzeitssausen für bis zu 120 Personen aus. Direkt vor dem Hotel mit Sicht aufs Wasser können Verliebte bei einer freien Trauung den Bund der Ehe eingehen. „Outdoor-Trauungen müssen aber bei der Stadt angemeldet werden, dies hat noch nie ein Problem dargestellt“, erklärt Direktor Christoph Neumann.

Die Miete für die Räume variiert, entfällt aber beim Erreichen eines Mindestumsatzes. Aufgetischt werden neben Drei-Gänge-Menüs für den kleinen Rahmen (für bis zu 25 Personen) auch Buffets, die individuell planbar sind. Hochzeitsarrangements liegen meist bei um die 110 bis 170 Euro pro Person. Terminanfragen sollten Verlobte im Idealfall gleich zu Beginn der Planung tätigen. Für 2023 sind aber noch Termine frei.

6 – Schützenhaus Vorsfelde

Diese Location im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde ist die richtige Adresse für Hochzeitswillige, die mit vielen Gästen feiern wollen. Das Schützenhaus in der Meinstraße fasst je nach Raumaufteilung Hochzeitsgesellschaften mit bis zu 400 Personen. Es gibt einen großen und zwei kleinere Festsäle. „Die meisten Gäste feiern mit 70 bis 150 Leuten“, weiß Chef Jovica Davidovic. Eine Raummiete wird nicht erhoben. Inklusive ist bei einer Buchung nicht nur eine Bühne: „Auch ein Klavierflügel steht zur Verfügung.“

Ein halbes Jahr sollten Brautpaare bestenfalls im Voraus im Schützenhaus anfragen. Für Kurzentschlossene hat Jovica Davidovic eine gute Nachricht: Für dieses Jahr gibt es noch Termine. Mit 80 bis 150 Euro pro Person für Essen und Trinken müssen Paare kalkulieren. Angeboten wird auch eine Getränkepauschale. „Bei uns gibt es deutsch-mediterrane Küche“, sagt der Inhaber, der auch das Hotel am Drömling am Schützenhaus betreibt.

7 – Brackstedter Mühle

Nicht nur für naturverbundene Paare, die fernab vom Trubel feiern wollen, ist diese Location ein Tipp: Die Geschichte der Wassermühle im Wolfsburger Stadtteil Brackstedt geht bis ins Jahr 1434 zurück. Heute beheimatet die Brackstedter Mühle ein Hotel samt Restaurant. „Ideal für romantische Hochzeiten“, wirbt Christiane Schuster. Die Inhaberin und ihr Team gestalten Hochzeiten für bis zu 150 Gäste. Das Anwesen bietet – neben der Möglichkeit zur Hochzeitssause – auch Platz für Trauungen im Freien.

Und: Es gibt keine Sperrstunde. Gefeiert und getanzt werden kann also bis spät in die Nacht. Erfahrungsgemäß rund 130 Euro pro Gast sollten Hochzeitsleute für Essen und Trinken einplanen. „Es ist natürlich immer eine Frage des Budgets und richtet sich nach den Wünschen“, sagt Schuster. Wer interessiert ist, sollte nicht lange warten: „Wir haben bereits Anfragen für 2025“, verrät die Hotel-Chefin. Aber auch für 2023 gibt es noch freie Daten im Online-Terminkalender.

8 – Lindenhof Nordsteimke

Das Tanzbein schwingen können Hochzeitspaare mit Freunden, Familie und Bekannten auch im Lindenhof in der Hehlinger Straße in Nordsteimke. In dem Festsaal des Familienbetriebs mit Restaurant und Hotel passen samt Tanzfläche bis zu 140 Personen. Bei Hochzeitsgesellschaften, die mehr Wert aufs Beisammensein legen und auf den Tanz verzichten wollen, ist sogar für bis zu 170 Gäste Platz.

„Wir erheben eine Raummiete, abhängig von der Länge und dem Umfang der Veranstaltung“, sagt Nicola Pessel vom Lindenhof. Sie rät: Brautleute sollten mindestens ein Jahr im Voraus reservieren. „Oder noch früher, wenn es ein bestimmtes Datum sein soll.“ Auch freie Trauungen sind nach Absprache im Lindenhof möglich. Die Preise für Speisen und Getränke sind abhängig von den Wünschen des Paares, es gibt aber auch Pauschalen.

9 – Wildfrisch

Im historischen Kuh- und Pferdestall auf dem Rittergut in Nordsteimke empfängt die Wildfrisch Gutsküche auch größere Hochzeitsgesellschaften mit bis zu 150 Personen. „Die Besonderheiten an unseren Räumlichkeiten sind, dass man diese alle miteinander verbinden und somit das gesamte Erdgeschoss nutzen kann“, sagt Event-Managerin Laura Kresin.

Im Innenhof direkt vor dem Restaurant lässt sich zum Beispiel beim Sektempfang auf das frisch vermählte Paar anstoßen. Zum Essen stellt das Küchenteam je nach Wunsch der Gäste auch individuelle Menüvarianten zusammen. Eine Raummiete gibt es nicht. Interessenten sollten am besten so früh wie möglich den Wunschtermin anfragen. „Vereinzelt sind noch freie Termine für 2023 verfügbar, wenn man auch nicht unbedingt am Wochenende feiern möchte“, weiß Kresin. Über die Verwaltung des Grafen von der Schulenburg können Verlobte seit diesem Jahr auch Termine für freie Trauungen auf dem Rittergut buchen.

10 – Hoffmannhaus Fallersleben

Eine beliebte Lokalität zum Feiern findet sich in Fallersleben: Verliebte können entweder im Schloss bei einer standesamtlichen Trauung oder direkt in der benachbarten Michaelis-Kirche Ja-Sagen – und im Anschluss im nur wenige Meter entfernten Hofmannhaus ihre Liebe feiern. „Bei uns feiern Sie sozusagen die Hochzeit der kurzen Wege. Standesamt, Kirche, Feiersaal – alles nur 100 Meter voneinander entfernt“, sagt Britta Schulz vom Hotel und Restaurant Hoffmannhaus.

Ideal sei die Hochzeitslocation in der Hoffmannstadt auch für große Partys. Im neu renovierten Saal können bis zu 500 Gäste gemeinsam feiern. Es gibt aber auch Räume für den kleineren Rahmen. Aber Achtung: „Der Saal wird oft schon weit im Voraus gebucht, wir empfehlen also eine frühzeitige Reservierung.“ Für dieses Jahr sind noch Termine im Kalender verfügbar. Eine Miete wird nicht erhoben. „Wir bieten verschiedene Arrangements in allen Preislagen an“, verrät Schulz.

11 – Jott Hotel

Auf der anderen Seite des Mittellandkanals, im Wolfsburger Stadtteil Sandkamp, ist das Jott beheimatet. Das Hotel und Restaurant in der Stellfelder Straße gestaltet Hochzeitssausen für bis zu 70 Personen. Zur Auswahl stehen zwei Räume – beide lassen sich miteinander verbinden und zur Tanzfläche umwandeln. Eine Miete wird nicht erhoben. Im Durchschnitt liegen die Preise bei etwa 120 Euro pro Person. „Wir besprechen alle Feiern individuell und haben keine Vorlagen“, erklärt Sarah Peters.

Das Erstgespräch findet meistens ein Jahr vor der Hochzeit statt. Wer kurzfristig noch eine Lokalität für den Samstag sucht: „Wir haben noch einige freie Termine in 2023“, berichtet Peters. Auf der Grünfläche vor dem Haus können Paare auch bei einer freien Trauungen in den Hafen der Ehe einlaufen.

