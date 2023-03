Wolfsburg: Betrunkener E-Scooter-Fahrer fährt Schlangenlinien

Wolfsburg. Die Wolfsburger Polizei hat am Freitagabend einen 29-Jährigen in der Rothenfelder Straße angehalten. Sein Promille-Wert wurde zum Verhängnis.

In der Wolfsburger Stadtmitte ist der Polizei am Freitagabend ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen. Dieser war betrunken. (Symbolbild)

Ein 29 Jahre alter Wolfsburger ist der Polizei am Freitagabend auf seinem E-Scooter aufgefallen. Der Mann fuhr laut Polizei „sehr unsicher in Schlangenlinien“ und benutzte dabei den Fuß- und Radweg auf der Rothenfelder Straße.

Um 23.25 Uhr hielt eine Polizei-Streife den 29-Jährigen an. Gleich darauf bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des E-Scooter-Fahrers. „Bei dem daraufhin durchgeführten Atemalkoholtest an einem tragbaren Testgerät erbrachte der Mann einen Wert von 1,32 Promille“, berichtet die Polizei.

Die Beamten fuhren den Mann ins das Wolfsburger Klinikum, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

