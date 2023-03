Die Stadt Wolfsburg ruft zum Frühjahrsputz auf

Frühjahrsputz ist angesagt: Bis vor ein paar Tagen schaute das frische Grün junger Bärlauchpflanzen noch durch den Schnee, jetzt naht der Frühling mit großen Schritten, wie die Stadt Wolfsburg feststellt. Beim Besuch des Stadtforstes würden Waldbesuchern vielerorts aber auch andere, ungewollte, Farbtupfer ins Auge fallen. Plastikmüll, Verpackungsreste und andere Überbleibsel menschlicher Aktivitäten. Das alles gehöre nicht in den Wald.

Vor diesem Hintergrund ruft die Stadtforst Wolfsburg, bevor es richtig grün wird, zum Frühjahrsputz am Samstag, 18. März, von 9 bis 13 Uhr auf, um den Müll in der Natur gemeinschaftlich einzusammeln und zu entsorgen. An insgesamt sechs Stellen werden Mitarbeitende der Stadtforst, erkennbar an den Fahrzeugen oder Arbeitsmaschinen, ansprechbar sein und die öffentliche Müllsammelaktion koordinieren. Teilnehmen können Einzelpersonen, Familien oder Kleingruppen – alle sind willkommen.

„Eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass jeder Waldbesucher seinen Müll zu Hause oder in den aufgestellten Papierkörben entsorgt. Das klappt leider nicht immer. Teils aus Versehen wird ein Trinkbecher verloren oder auch aus Nachlässigkeit eine Tüte liegen gelassen. So sammelt sich allerlei Unrat an. Dem wollen wir gemeinsam zu Leibe rücken. Nur mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger können wir den Wald sauber halten. Die Stadtforst würde dieses aufgrund vieler anderer Aufgaben alleine nicht schaffen können“, erläutert Stadtförster Dirk Schäfer den Hintergrund des Angebotes.

Baum wird in Wolfsburg gepflanzt

Auch der Naturschutzbeauftragte der Stadt, Michael Kühn, unterstützt die Aktion: „Unrat im Wald ist nicht nur unschön, er gefährdet auch unsere Pflanzen- und Tierwelt. Auch Boden und Grundwasser werden beeinträchtigt. Mikroplastik ist ein Beispiel dafür und ist leider bereits vielerorts nachweisbar.“

„Für alle Teilnehmenden wird als Dankeschön noch in diesem Frühjahr durch die Stadtforst ein Baum im Stadtwald gepflanzt. Auch eine Investition in einen Wald, der hoffentlich auch für künftige Generationen noch grünt“, unterstreicht Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Materialien für Helfer werden gestellt

Orte, an denen die Arbeitsmaterialien ausgegeben werden und sich der eingesammelte Müll abgegeben lässt, sind der Parkplatz des Scharoun-Theaters, Braunschweiger Straße 79, der Parkplatz des VW-Bads sowie der Waldparkplatz Hellwinkel, Reislinger Straße nahe Hausnummer 202. Für den Bereich Laagberg, Hageberg, Wohltberg und Westhagen ist das Schützenhaus, Breslauer Straße 400, Anlaufpunkt, in Detmerode die Caritas, Kurt-Schumacher-Ring 9, und in der Nordstadt der Platz an der Tiergartenbreite, nahe Hausnummer 87.

An den Stationen bekommen engagierte Menschen Müllbeutel, Greifzangen und Gummihandschuhe ausgehändigt. Verbunden mit einem Hinweis, wo sich die Suche lohnt, sollen sich die Helfenden verteilen und dazu beitragen, dass die Waldnatur lebenswert bleibt. Gesammelter Müll wird an den Stationen zur sachgerechten Entsorgung auch wieder entgegengenommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

