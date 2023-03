Wolfsburg. Zum zweiten Mal lädt das Kulturquartier in Wolfsburg Familien an Ostern zum Ferien-Programm. Neben Maskottchen Wölfi gibt es weitere Überraschungen.

Die erste Oster-Rallye im vergangenen Jahr kam gut an. Deshalb plant das Kulturquartier in diesem Jahr wieder ein buntes Programm für Familien (Archivfoto).

Freizeit in Wolfsburg Spielen, basteln, entdecken: Oster-Rallye am Wolfsburger Südkopf

Zum zweiten Mal nach 2022 veranstaltet das Kulturquartier in Wolfsburg eine kostenfreie Oster-Rallye mit Rahmenprogramm für die ganze Familie – und zwar am Karsamstag, 8. April, zwischen Hollerplatz und Wiese unterhalb des Scharoun-Theaters und des Planetariums.

Zwischen 13 und 17 Uhr können Familien Mitmachangebote im Wolfsburger Kulturquartier nutzen, wie die Interessengemeinschaft mitteilt. Auch etwas zum Gewinnen gebe es – dafür müssten Rallyepunkte direkt an den jeweiligen Stationen gesammelt werden – Sammelkarten gebe es an den Aktionsständen. Mit fünf gesammelten Punkten erhielten Kinder schon einen kleinen Osterrallye-Gewinn am Infostand vor dem Kunstmuseum.

Oster-Rallye in Wolfsburg: Sieben Stationen mit Mitmachangeboten

An sieben Stationen würden die beteiligten Mitglieder des Kulturquartiers mit vielfältigen kreativen und sportlichen Herausforderungen auf die Kinder warten: Das Kunstmuseum veranstaltet der Mitteilung zufolge auf seiner Besucherlounge eine Bastelaktion zur aktuellen „Piet Mondrian“-Ausstellung, der Congress-Park bietet eine Piratenhüpfburg zum Austoben, der Geschäftsbereich Jugend/Jugendförderung der Stadt Wolfsburg fordert beim Fußballdart die Treffsicherheit der jungen Akteure heraus, die Filmburg und das Kunstmuseum laden zum Fotoshooting mit den beiden Maskottchen Wölfi des VfL Wolfsburg und Ben der Grizzlys auf die grüne Wiese.

Das Planetarium bietet von 14.30 bis 15 Uhr und 16 bis 16.30 Uhr zwei Shows an. Im Vortrag „Sternenhimmel live“ erklärt die Wissenschaftlerin Dr. Julia Lanz-Kröchert in zwei 30-minütigen Shows das Ostergeschehen am Nachthimmel, warum sich das Osterdatum eigentlich von Jahr zu Jahr ändert und was es ganz aktuell am Sternenhimmel zu beobachten und bewundern gibt.

