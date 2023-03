Westhagener machen den Wolfsburger Stadtteil schöner

Das Mütterzentrum Westhagen hatte einen Müllaktionstag in dem Wolfsburger Stadtteil angestoßen.

Das Motto lautete „Gemeinsam für die Umwelt in Westhagen“: Das Mütterzentrum hatte eine Müllsammelaktion ins Leben gerufen – und zahlreiche Einrichtungen aus dem Wolfsburger Stadtteil halfen mit. „Die Aktion soll auf die Müllproblematik in Westhagen aufmerksam machen, und es soll gezeigt werden, dass alle gemeinsam dazu beitragen können, Westhagen sauberer zu halten“, erklärte Malica Rezzoug vom Mütterzentrum.

Vor allem Kinder und Jugendliche beteiligten sich am großen Reinemachen. Die Oberschule, das Albert-Schweitzer-Gymnasium, die Regenbogenschule, das Kinder- und Familienzentrum am Ring, die Kita St. Franziskus, die Bonhoeffer Kita, das Kinder- und Familienhaus und der Bauspielplatz nahmen teil und sammelten jeweils in der Nähe Müll auf.

Unterstützt wurde die Aktion durch die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS), die Material zur Verfügung stellte und den Müll abholte, sowie vom SPD-Ortsverein Westhagen, der sich um den Transport der Müllbeutel zur Sammelstelle kümmerte. Die Neuland hatte zudem kleine Belohnungen für die teilnehmenden Kinder gespendet.

Müllaktion soll zu mehr Sauberkeit in Westhagen anregen

Initiatorin Malica Rezzoug sagte: „Ich finde es schön, dass alle gemeinsam mit anpacken, um Westhagen wieder schön zu machen. Hoffentlich kann die Aktion dazu anregen, dass in Zukunft mehr auf Sauberkeit geachtet wird, statt den Müll achtlos in der Natur oder auf Gehwegen zu entsorgen.“

Auch Stadtteilmanagerin Christina Anger war begeistert: „Es ist toll, dass aus der Idee des Mütterzentrums eine so große Aktion geworden ist, bei der vor allem die junge Generation in Westhagen für das Thema sensibilisiert wird und mit gutem Beispiel vorangeht.“

