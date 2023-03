Oscars im Ticker: Diese Nacht kann Historisches passieren

Herzlich willkommen zu unserem Oscar-Ticker. Ab 1 Uhr deutscher Zeit werden im Dolby Theatre in Los Angeles die 95. Academy Awards verliehen. In diesem Jahr könnte die Verleihung historisch werden. Denn zum ersten Mal ist in der Königskategorie „Bester Film“ ein deutscher Beitrag nominiert: „Im Westen nichts Neues“, an dem der gebürtige Wolfsburger Edward Berger als Regisseur und Co-Drehbuchautor maßgeblich beteiligt ist, hat außerdem in acht weiteren Kategorien Siegchancen. Neun Nominierungen bei den Oscars – so viele gab es für einen deutschen Film noch nie.

Mit Spannung erwartet wird in unserer Region auch, wer in der Kategorie „Beste Kamera“ triumphiert. Denn der gebürtige Braunschweiger Florian Hoffmeister ist in dieser Kategorie als Kameramann von „Tár“ einer von fünf Kandidaten.

Eine besondere Filmnacht für die Region Braunschweig-Wolfsburg wartet also auf uns. In diesem Ticker bekommen Sie alle Emotionen, Gratulationen, Dankesreden – mit besonderem Fokus – auf „unsere“ beiden Nominierten mit. Eine definitiv spannende Nacht steht vor uns.

21.52 Uhr: Der Braunschweiger Kameramann Florian Hoffmeister ist nominiert in der Kategorie „Beste Kamera“. Er fing die Bilder für den Film „Tár“ ein. Außerdem haben „Empire of Light“, „Elvis“, „Im Westen nichts Neues“ und „Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten“ Chancen auf einen Oscar.

Nominee Spotlight Best Cinematography Edition: A look through the lense of filming this year's Oscar-nominated movies. #Oscars95 https://t.co/KHOuZP6vqJ — The Academy (@TheAcademy) March 10, 2023

21.42 Uhr: Fünf Filme haben Chancen in der Kategorie „Bestes adaptiertes Drehbuch“. Da Edward Berger als Regisseur und Co-Drehbuchautor am Film „Im Westen nichts Neues“ verantwortlich war, er als Regisseur aber nicht nominiert wurde, könnte er in dieser Kategorie direkt triumphieren. Neben „Im Westen nichts Neues“ haben „Top Gun: Maverick“, „Die Aussprache“, „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ und „Living“ eine Gewinnchance.

21.28 Uhr: Es ist die Königskategorie – und daher sind auch zehn Filme nominiert: Wer gewinnt den Oscar als „Bester Film“? Im Rennen sind „Im Westen nichts Neues“, „Top Gun: Maverick“, „Die Aussprache“, „Everything Everywhere All at Once“, „The Banshees of Inisherin“, „Triangle of Sadness“, „Die Fabelmans“, „Avatar: The Way of Water“, „Elvis“ und „Tár“.

21.14 Uhr: Beim Empfang von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, feierten am Freitag (Ortszeit) Oscar-Anwärter, Vertreter der Filmindustrie und auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth schon einmal vor. Schon diese vielen Nominierungen seien ein „Riesengeschenk“, sagte Hauptdarsteller Felix Kammerer (27), der in seiner ersten Spielfilmrolle den jungen deutschen Soldaten Paul Bäumer spielt. „Wenn wir wirklich was gewinnen sollten, dann ist das die Kirsche auf dem Eisbecher“, meint der gebürtige Wiener. Regisseur Edward Berger (53) freut sich besonders, dass gut 40 Leute von seinem Team in Hollywood dabei sind und sie alle zusammen feiern – „egal was passiert, ob wir einen kriegen, ob wir keinen kriegen, ob wir neun kriegen, was nicht passieren wird“, sagte Berger.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (rechts), Kulturstaatsministerin im Gespräch mit Edward Berger (links) und Felix Kammerer. Foto: Barbara Munker / dpa

21.01 Uhr: Natürlich bekommen Sie bei uns alle wichtigen Informationen zum Oscar. Wer die Verleihung jedoch im TV oder Internet sehen möchte, hat dazu bei ProSieben die Möglichkeit. Moderator Steven Gätjen meldet sich ab 23.30 Uhr vom in diesem Jahr champagnerfarbenen Teppich und spricht mit den Stars. Ab 1 Uhr überträgt der Sender dann die Gala.

20.48 Uhr: Wo laufen die Filme „Im Westen nichts Neues“ und „Tár“ in den Kinos unserer Region? Im September und Oktober war „Im Westen nichts Neues“ auf einigen Großbildleinwänden der regionalen Kinos zu sehen. Anschließend allerdings kaum noch. Doch nächste Woche gibt es eine einmalige Wiederholung: Das Astor-Filmtheater in Braunschweig zeigt den Film am Mittwoch um 20.15 Uhr. Mehrere Möglichkeiten gibt es jedoch für Fans des Films „Tár“.

„Tár“ Trailer

20.43 Uhr: Es sind spektakuläre, angsteinflößende Szenen, mit denen Edward Berger in „Im Westen nicht Neues“ das Grauen des Krieges nachbildet. Da Netflix an der Produktion beteiligt war, lief der Film nur kurz oder kaum in den Kinos. „Das ist schade“, meint unser Kultur-Redakteur Martin Jasper. „Denn Kino ist eben doch genau das Überwältigungsmedium, das solchen Szenen adäquat ist.“

Trailer- Im Westen nichts Neues

20.17 Uhr: Oscar-Favorit „Im Westen nicht Neues“ hat bereits vor drei Wochen mehrere Ausrufezeichen gesetzt, als er bei den britischen Filmpreisen Baftas in gleich sieben Kategorien gewann – unter anderem wurde er „Bester Film“.

Vivianne Robinson, selbsterklärter „Oscar Super Fan“, steht verkleidet auf dem Hollywood Boulevard vor dem Dolby Theatre vor der 95. Verleihung der Academy Awards und hält ein Filmposter des Fils „Im Westen nichts Neues“ hoch. Foto: Barbara Munker / dpa

19.53 Uhr: Ende September 2022 kam der Film „Im Westen nichts Neues“ von Edward Berger in die deutschen Kinos. Schon wenige Wochen später nahm Netflix ihn in sein Programm auf. Warum Berger den Stoff, der auf dem Buch des Osnabrückers Erich Maria Remarque basiert, neu verfilmt, hat er uns im großen Interview verraten.

Interview Berger Im Westen nichts Neues

19.30 Uhr: Keine sechs Stunden mehr, bis die 95. Oscar-Verleihung startet. Fast zwei Monate mussten die Nominierten darauf warten: Seit dem 24. Januar steht fest, wer sich Hoffnungen auf den etwas mehr als 30 Zentimeter großen Preis machen kann. Der gebürtige Wolfsburger Edward Berger, der sich während der Bekanntgabe bei Dreharbeiten in Rom befand, war „überwältigt“ über die insgesamt neun Nominierungen, inklusive der Königskategorie „Bester Film“ und der Kategorie „Bester internationaler Film“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de