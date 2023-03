Steimker Gärten in Wolfsburg: 188 weitere Wohneinheiten

Die Fertigstellung des Neubauprojekts in den Steimker Gärten in Wolfsburg – hier der Quartiersplatz – ist für Sommer 2025 geplant.

Die Steimker Gärten wachsen weiter: Das Joint Venture aus Meyer Projektentwicklung und Urbainity Development verkündet den Baustart von „The Plus“ in Wolfsburg, wie Volkswagen Immobilien mitteilt. Das Neubauprojekt mit insgesamt 188 Wohneinheiten und 3000 Quadratmetern Gewerbeflächen, von denen bereits zwei Drittel an Edeka vermietet wurden, entstehe direkt gegenüber des

zentralen Quartiersplatzes der Steimker Gärten. Die Realisierung erfolge durch den Generalunternehmer Köster aus Braunschweig, die Fertigstellung sei für Sommer 2025 geplant. „Mit dem Baustart von ,The Plus‘ erleben wir trotz aller aktuellen Herausforderungen einen zentralen Meilenstein der Quartiersentwicklung in den Steimker Gärten, mit dem auch die Realisierung des zentralen Nahversorgers für die Bewohner und Bewohnerinnen ein Stück näher rückt“, sagt VWI-Geschäftsführer Meno Requardt.

Die geplanten Wohneinheiten des Projekts würden im KfW-40- Plus-Standard und die Gewerbeflächen im KfW-40-Standard errichtet. Darüber hinaus liefere das Projekt weitere Aspekte einer nachhaltigen und zukunftsweisenden Gebäudekonzeption, wie beispielsweise Gebäudebegrünungen und Photovoltaikanlagen. Das Neubauensemble sei bereits 2021 an den offenen Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland veräußert worden.

Die Steimker Gärten im Überblick

Volkswagen Immobilien entwickelt und realisiert der Mitteilung zufolge in Zusammenarbeit mit weiteren Investoren seit 2016 auf 22 Hektar eines der größten privaten Wohnungsbauprojekte Norddeutschlands: die Steimker Gärten. Bereits in der Projektentwicklung seien zukunftsorientierte Quartiers- und Mobilitätskonzepte weitergedacht worden, um einen neuen, nachhaltigen Stadtteil mit hoher städtebaulicher Attraktivität, einem breitem Wohnungsmix und langfristiger Rentabilität zu schaffen. Am grünen Rand der Innenstadt entstehe ein urbanes Wohnquartier mit rund 1800 Wohneinheiten.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Der erste Bauabschnitt der Steimker Gärten sei zu 90 Prozent vermarktet und in großen Teilen bereits fertiggestellt oder in Realisierung. Inzwischen wohnten mehr als 1200 Menschen im neuen Stadtteil. 2023 würden weitere Bauprojekte mit insgesamt circa 300 Wohneinheiten starten. Zudem gehe die Vermarktung der verfügbaren Baufelder im zweiten Bauabschnitt und der Einzelhandels- und Gewerbeflächen weiter – hier werde unter anderem noch ein Gastronom für die lebendige Quartiersmitte gesucht.

Weitere Informationen finden sich unter www.steimkergaerten.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de