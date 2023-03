Frühlingsgefühle kommen bei Wolfsburger Störchen nicht auf

Fröstelnd steht das Warmenauer Storchenpaar mit aufgeplustertem Gefieder auf seinem Nest, dem kalten Wind ausgesetzt. Nach der Rückkehr des offenbar angestammten Männchens am 16. Februar bildete sich zwölf Tage später ein festes Paar. Doch Frühlingsgefühle kommen bei dem unbeständigen Spätwinterwetter kaum auf.

Seit 4. Februar in Heiligendorf: Wolfsburgs frühester Storch 2023. Foto: Georg Fiedler

Feuerwehr Fallersleben saniert Horst

Immerhin problemlos nahmen die Vögel ihren veränderten Horst an. Denn kurz vorher hatte die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben in dreistündigem Einsatz, zeitweilig unter Scheinwerferlicht, die obere Schicht des im Laufe der Jahre in Schieflage geratenen Nestes abgetragen. Im Herbst soll die Sanierung fortgesetzt werden, die sich deshalb so zeit- und arbeitsaufwendig gestaltet, weil sich das Storchennest auf einem Wohnhaus befindet. Daher kann man das entfernte Material nicht, wie beim Standort auf einem Mast, einfach abwerfen, sondern muss es in Müllsäcken sammeln und per Drehleiter zu Boden bringen. Überdies muss man ohne Kettensäge auskommen.

Allgemein beeinflusst die Großwetterlage die Rückkehr der Wolfsburger Weißstörche. Nach der Ankunft des frühesten Storches am 4. Februar in Heiligendorf folgte der erste Schwung zur Monatsmitte, begünstigt durch Starkwinde aus südöstlicher Richtung. Doch seither ist der Frühjahrszug weitgehend ins Stocken geraten. So warten Einzelstörche in Velstove, Vorsfelde und im Entsorgungszentrum noch auf ihre Partner. Komplett sind neben Warmenau die Nestpaare in Kästorf, Heiligendorf und Wendschott. In den vergangenen Jahren war bis Anfang März ein deutlich höherer Anteil der insgesamt 18 Brutpaare eingetroffen.

Weißstorchbetreuer Georg Fiedler schreibt exklusiv für unsere Zeitung regelmäßig über die Entwicklung der Störche in Wolfsburg und Umgebung.

