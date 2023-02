Kultur- und Choraustausch zwischen Wolfsburg und Südafrika

Joachim Franz (BE YOUR OWN HERO, von links), Dirk Lattemann (Scharoun Theater Wolfsburg), Dorothea Frenzel, Wolf-Rüdiger Schmieding (Theaterring Wolfsburg), Jens Hortmeyer (Neue Schule Wolfsburg), Bernd Upadek (Scharoun Theater Wolfsburg).

In einem großangelegten Kultur- und Choraustausch 2023 zwischen Wolfsburg und Südafrika haben jeweils 15 Schülerinnen und Schüler die Chance der interkulturellen Weiterbildung, wie es in einer Mitteilung des Scharoun-Theaters Wolfsburg heißt.

Es seien Teilnehmende aus zwei Nationen, die eine jahrelang geprägte Trennung (in Südafrika die Apartheid, in Deutschland der Kalte Krieg und Eiserne Vorhang) verbinde. Auf Initiative von Dirk Lattemann, Intendant des Scharoun Theaters Wolfsburg, unter der Veranstaltungsleitung der Neuen Schule Wolfsburg, in Zusammenarbeit mit dem Verein „Be your own hero“ und unter der Schirmherrschaft des Wolfsburger Oberbürgermeisters Dennis Weilmann wird im letzten Quartal des Jahres 2023 ein Kultur- und Choraustausch zwischen Schülerinnen und Schülern des jetzt 12. Jahrgangs verschiedener Wolfsburger Schulen (Neue Schule, Theodor-Heuss-Gymnasium, Albert-Schweitzer-Gymnasium und Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule) und Südafrika stattfinden.

15 Schülerinnen und Schüler werden im Oktober nach Südafrika reisen

15 Schülerinnen und Schüler werden im Oktober nach Südafrika reisen und dort den ersten Teil der gemeinsamen Zeit mit Gesangsworkshops, Ausflügen, Workshops zum Thema „Demokratie leben“, mit Schulbesuchen und einem kleinen Konzert zum Abschluss der Reise verbringen.

Weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Der Gegenbesuch der afrikanischen Jugendlichen, die aus einem Waisenhaus-Dorf, aus unterstützenden Schulen und den Townships der Region Underberg/Himeville im Südafrikanischen Bundesland Kwazulu Natal stammen, erfolgt als Sonderveranstaltung im Rahmen der Jubiläums-Spielzeit im Dezember mit einem großen Abschlusskonzert am 21. Dezember im Scharoun Theater, das zuvor am 5. Oktober sein 50. Jubiläum begeht.

Vielfältig und langjährig sind die Kooperationen

Internationalität und Kultur sind zwei der fünf Bildungsschwerpunkte der 2008 gegründeten Neuen Schule Wolfsburg. Vielfältig und langjährig sind die Kooperationen zischen der Neuen Schule und dem Scharoun Theater, zuletzt im gemeinsamen Erinnerungsprojekt „Memoria“ 2020. Das Scharoun Theater als Initiator des Projektes schätzt den Wert kultureller Bildung als Instrument der Befähigung und der persönlichen Entwicklung gerade für junge Menschen.

Der Verein „Be your own hero“ wurde 2006 mit der Vision „Wir schenken einer Region die Zukunft ihrer Kinder!“ gegründet. Seitdem hat der Verein in fast 20 Jahren ein Öko-System in der Region Underberg/Himeville geschaffen, in der die Zukunftsgestaltung für alle benachteiligten Kinder möglich ist. Musik, Traditionspflege und Kulturangebote sind fester Bestandteil dieses Wirkens, das sich im Chorprojekt 2023 manifestiert und alle zwei bis drei Jahre verstetigen soll.

Die jährliche, aus den Mitgliederbeiträgen finanzierte Spende des Theaterrings Wolfsburg an das Theater geht in diesem Jahr mit einer Summe von 22.000 Euro gezielt in Projektförderung des Choraustauschs 2023.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de