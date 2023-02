Tarifabschluss: Wolfsburger Beschäftigte erhalten höheren Lohn

Wolfsburg. 8,5 Prozent mehr im Monat und eine Inflationsausgleichsprämie gibt es unter anderem bei Schnellecke und Ceva in Wolfsburg.

2500 niedersächsische Beschäftigte in der Kontraktlogistik erhalten ab Juni mehr Geld. Eine Inflationsausgleichsprämie wurde zu sofort ausgehandelt.

2500 Beschäftigte in der Kontraktlogistik erhalten mehr Geld. Darunter auch Angestellte von Ceva Logistics und Schnellecke Logistics in Wolfsburg.

Die Industriegewerkschaft Metall berichtet von einem „starken Tarifabschluss“, der in der vergangenen Woche erzielt worden sei. Die Mitarbeiter von sechs Betrieben in Niedersachsen profitieren davon.

Sie erhalten ab dem 1. Juni dieses Jahres 5,2 Prozent mehr Lohn. Ab dem 1. Mai 2024 kommen dann noch einmal 3,3 Prozent obendrauf. Außerdem werde eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro gezahlt, und zwar jeweils zur Hälfte noch in diesem Februar und im Februar 2024. „Auch Auszubildende bekommen die Prämie. Dort sind es je 750 Euro. In Summe also 1500 Euro“, berichtet der IG-Metall-Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

8,5 Prozent mehr Lohn für Logistik-Beschäftigte in Wolfsburg

Nicht nur das Stunden-Entgelt sei seit dem 1. Dezember 2022 um einen Euro gestiegen (monatlich 153 Euro), mit dem erzielten Abschluss sei auch die Streichung der Übernahme von Haustarifverträgen von VW Group Services gestoppt worden, so die IG Metall. Entsprechend des Abschlusses gelten nun erzielte Tarifverträge weiterhin bei den Kontraktlogistikern.

Darüber hinaus will die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern besprechen, wie in Zukunft mit neuen Tarifverträgen bei VW Group Services umgegangen wird. Zusätzlich sollen Verhaltensregeln der „Guten Arbeit“ für die Kontraktlogistik beschlossen werden. Nur Logistiker, die einen Tarifvertrag mit der IG Metall haben, sollen bei der Vergabe von Logistikdienstleistungen für die Produktion von Fahrzeugen und Komponenten berücksichtigt werden.

Inflationsausgleichsprämie wird in zwei Schritten ausgezahlt

Das bedeute, so die Gewerkschaft, dass die Unternehmen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern faire Löhne und Arbeitsbedingungen bieten müssten, um Aufträge zu erhalten. Verhandlungsführer Frederic Speidel unterstreicht für die IG Metall: „Künftig soll kein Kontraktlogistiker im Automobil-Cluster Niedersachsen ohne Tarifvertrag zum Zug kommen können.“

Die Erhöhung der Entgelte und der Ausbildungsvergütungen in Verbindung mit der Inflationsausgleichsprämie tue bei der anhaltenden Teuerung gut und bringe finanzielle Planbarkeit in schwierigen Zeiten, so Speidel weiter. „Wichtig ist hier auch, dass der Nachwuchs die benötigte Unterstützung bekommt!“

