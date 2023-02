Angriff in Fallersleben: 23-Jähriger Wolfsburger verletzt

In Wolfsburg wurde ein junger Mann am vergangenen Dienstag von Unbekannten angeriffen und leicht verletzt. Die Polizei fahndet. (Symbolbild)

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagabend einen 23-Jährigen in der Karl-Heise-Straße in Fallersleben derart verletzt, dass dieser medizinisch behandelt werden musste. Das berichtet die Polizei am Freitagvormittag.

Der 23-Jährige hielt sich am frühen Dienstagabend mit einem Unbekannten an einer Bushaltestelle am Schulzentrum in der Karl-Heise-Straße in Fallersleben auf. Plötzlich erschien eine weitere unbekannte Person und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf beide unbekannten Täter auf den 23-Jährigen einschlugen.

Schläge auf den Kopf in Wolfsburg

Dabei soll nach bisherigen Ermittlungen ein Täter mit einem bisher unbekannten Gegenstand auf den Kopf des jungen Mannes geschlagen haben. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Durch die Tat wurde der 23-Jährige leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, beziehungsweise Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410 zu melden.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de