Ein Unbekannter hat eine Frau in Fallersleben angegriffen und versucht ihr die Handtasche zu stehlen. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Versuchter Handtaschenraub in Fallersleben

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall: Ein unbekannter Täter versuchte nach Angaben der Beamten am frühen Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr in der Straße Neues Feld in Fallersleben einer 26-jährigen Frau die Handtasche zu rauben. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen wollte die 26-Jährige in ihr Auto steigen, als sie plötzlich von einer unbekannten Person von hinten leicht angerempelt wurde. „Zeitgleich verspürte sie einen Ruck an ihrer Handtasche und erhielt einen Schlag auf den Kopf“, schildern die Beamten.

Frau hielt ihre Tasche geistesgegenwärtig fest

Durch die Wucht des Schlages sei die Fallersleberin gegen eine neben dem Auto befindliche kleine Mauer geworfen worden. Ihre Handtasche hielt sie dabei jedoch geistesgegenwärtig fest. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung.

Bei dem versuchten Handtaschenraub wurde die 26-Jährige leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen, die Hinweise auf den Räuber geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Nummer (05361) 46460 zu melden. red

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de