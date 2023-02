Das Ziel: Ein gemeinsamer Plan für die Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg. Die WMG bringt die Eigentümer innerstädtischer Immobilien in Wolfsburg an einen Tisch. Ziele und Entwicklung der Innenstadt werden diskutiert.

Gemeinschaftlich für die Zukunft der Innenstadt engagieren: Das war das Ziel eines Treffens mit den Eigentümerinnen und Eigentümern innerstädtischer Immobilien, das im Rahmen des Entwicklungskonzepts Innenstadt stattfand. Darüber berichtet die Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG).

Dabei wurde den Teilnehmern der Prozess der Innenstadtentwicklung nähergebracht und die aus ihrer Sicht zentralen Ziele und Aufgaben in der Innenstadt diskutiert. Die Erkenntnisse sollen in das Entwicklungskonzept Innenstadt einfließen, das die WMG federführend betreut und derzeit gemeinsam mit der Stadt und dem beauftragten Büro „urbanista“ im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ erarbeitet.

Um die Innenstadt langfristig attraktiver zu machen und zu stärken, sind die Ideen und Denkanstöße von unterschiedlichen Akteuren im gesamten Entwicklungsprozess von großer Bedeutung, heißt es in der Mitteilung. Und: „So tragen auch die Eigentümerinnen und Eigentümer von innerstädtischen Immobilien eine besondere Verantwortung, da ihre Immobilien und die dort ansässigen Nutzungen den Standort Innenstadt prägen und maßgeblich zu dessen Attraktivität beitragen.“

Gemeinsames Handeln ist in Wolfsburg gefragt

„Der aktive Austausch und Dialog mit den Eigentümerinnen und Eigentümern bot eine gute Gelegenheit, um ihre Einschätzungen und Impulse aufzugreifen und sich auf ein gemeinsames Verständnis zur nachhaltigen Entwicklung unserer Innenstadt zu verständigen“, betont WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide ergänzt: „Zur langfristigen Aufwertung unserer Innenstadt ist es wichtig, dass die Stadtverwaltung und die Eigentümerschaft der Innenstadt gemeinschaftlich handeln – das nicht nur im Rahmen der Förderprogramme, sondern auch darüber hinaus.“

Vernetzung und Kräftebündeln

Neben der Innenstadtentwicklung standen auch die vermehrte Aktivierung der privatwirtschaftlichen Kräfte, die Vernetzung und die Möglichkeiten zu dessen Verstetigung im Mittelpunkt des Eigentümertreffens.

Im Zuge der weiteren Ausarbeitung des Entwicklungskonzepts Innenstadt soll dieses weiter konkretisiert werden, sodass in der letzten Phase des Prozesses alle Inhalte in eine Roadmap Innenstadt inklusive konkreter Projekte und einem Regiebuch für die langfristige Entwicklung übersetzt werden können – so zumindest der Plan.

