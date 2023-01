VfL Wolfsburg holt im Sommer Nationalspielerin Chantal Hagel

Der erste Neuzugang für die nächste Saison steht fest: Im Sommer wechselt die sechsmalige deutsche Nationalspielerin Chantal Hagel von der TSG 1899 Hoffenheim ablösefrei zu den Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Das gab ihr dann neuer Klub am Freitag bekannt.

Mehr zum Thema:

Die 24-jährige Mittelfeldspielerin unterschrieben einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag. Seit ihrem Profi-Debüt im August 2019 kam Hagel 68-mal in der Bundesliga, zehnmal in der Champions League und achtmal im DFB-Pokal zum Einsatz. Im Februar 2022 gab sie beim Arnold-Clark-Cup zudem ihre Premiere in der A-Nationalmannschaft.

Die aus dem württembergischen Calw stammende Hagel spielte vor ihrem Wechsel nach Hoffenheim für die B-Juniorinnen des SC Freiburg. „Ich freue mich sehr darauf, ab Sommer für den VfL Wolfsburg zu spielen. Auf mich wartet eine spannende Herausforderung bei einem der Top-Teams des europäischen Frauenfußballs“, wird sie in der Pressemitteilung der Wölfinnen zitiert. Die Gespräche mit Wolfsburgs sportlichem Leiter Ralf Kellermann und dem Trainerteam um Tommy Stroot haben ihr laut eigener Aussage „von Beginn an ein positives Gefühl“ gegeben. „Darum freue ich mich sehr, meine Stärken einzubringen, um die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach meinen sieben Jahren in Hoffenheim, in denen ich mich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln konnte, sehe ich den Wechsel zur kommenden Saison als nächsten Schritt meiner Karriere.“

Kellermann: „Flexibel einsetzbare Mittelfeldspielerin“

Auch aus der VfL-Führungsriege kommen nur lobende Wort. „Chantal hat insbesondere in den letzten beiden Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Wir sind von ihren Qualitäten als flexibel einsetzbare Mittelfeldspielerin absolut überzeugt und haben sie bereits seit einiger Zeit im Fokus. Wir freuen uns auf eine Spielerin, die bereits Erfahrungen in internationalen Wettbewerben sammeln konnte und zugleich ein großes Potenzial mitbringt, um unsere Mannschaft zu verstärken“, lässt Kellermann verlauten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de