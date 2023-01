Last Minute oder Frühbucher? Das raten Wolfsburger Reisebüros

Sabrina Weiß vom Reisebüro Derpart in der Wolfsburger Porschestraße und Thomas Ilsemann, Mit-Inhaber der Flugbörse in der Rothenfelder Straße, raten 2023 von Last-Minute-Reisen ab.

Das Wetter in Wolfsburg ist seit Tagen kalt und trüb. Da träumt so mancher von Sommer, Sonne, Strand und Meer. In den Reisebüros im Stadtgebiet herrscht nach der Corona-Flaute in den Vorjahren wieder Hochbetrieb. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass schon jetzt so viel für den Sommer gebucht wird. Durch Corona sind die Kunden im letzten Jahr eher kurzfristig zu uns gekommen“, sagt Thomas Ilsemann, Mit-Inhaber der Flugbörse. Jetzt gibt es in dem Reisebüro in der Rothenfelder Straße wieder jede Menge zu tun. „Das war richtig notwendig“, betont der Reiseverkehrsfachmann.

Obwohl Inflation und Energiekrise die Preise für Reisen nach oben treiben, ist die Urlaubslust in Wolfsburg wieder zurück. 3 bis 5 Prozent mehr müssen Urlauber dieses Jahrim Schnitt auf den Tisch blättern, schätzt Reiseberater Thomas Ilsemann. Besonders in Griechenland hätten die Preise deutlich angezogen. Ähnliches berichtet Sabrina Weiß vom Reisebüro Derpart in der Porschestraße 86. „Vor allem die Hotelpreise sind gestiegen, das merkt man schon“, sagt die Reiseverkehrskauffrau.

Wolfsburger zieht es im Sommer 2023 in die Türkei

Hoch im Kurs steht bei Wolfsburgern ein Urlaub in der Türkei. „Besonders für Familien ist das ein ideales Ziel. Für das Geld bekommt man dort den größten Mehrwert“, empfiehlt Thomas Ilsemann, der seit fast drei Jahrzehnten in der Reisebranche tätig ist. Kinder kommen etwa bei den Wasserrutschen in den Hotelanlagen auf ihre Kosten.

Für den etwas kleineren Geldbeutel empfiehlt der Reisefachmann auch einen Urlaub in Ägypten. „Mein Favorit ist El-Guna. Dort gibt es viele Bars, Restaurants und Geschäfte“, sagt Ilsemann. Wie Sabrina Weiß von Derpart berichtet, steigt auch die Nachfrage für Reisen nach Tunesien und Bulgarien. Nach Abflachen der Pandemie seien auch Fernreisen wieder im Kommen. Beliebte Destinationen sind neben den USA, Thailand und Dubai auch Mauritius und die Malediven.

Kreuzfahrten boomen auch im Reisejahr 2023

Bei Briotours in Vorsfelde boomen vor allem Kreuzfahrten – etwa nach England oder Norwegen. Wer daran Interesse hat, sollte bei der Buchung aber schnell sein: „Es gibt Schiffe, die sind so gut gebucht, da wird es schwierig, eine Kabine für vier Personen zu finden“, erzählt Yvonne Stadlich. Vor allem für Familien lohnt sich ihrer Meinung nach eine Kreuzfahrt: „Auf den Schiffen können sich die Jüngeren frei bewegen und die Angebote der Kinderclubs nutzen. Bei einer Kreuzfahrt ist für jede Generation etwas dabei.“ Und, ergänzt Stadlich: „Viele denken, die Preise für Kreuzfahrten sind utopisch. Das ist aber nicht so.“ Bei manchen Reedereien fahren Kinder sogar kostenlos mit.

Bei Briotours in Vorsfelde sind Kreuzfahrten hoch im Kurs. Reiseverkehrskauffrau Yvonne Stadlich empfiehlt, möglichst früh zu buchen. Foto: Darius Simka / regios24 (Archiv)

Reiseberater raten vom Last-Minute-Urlaub ab

Nicht nur für Kreuzfahrten gilt 2023: Den Urlaub lieber frühzeitig buchen – vor allem, wer in den Ferien verreisen möchte. Auf Last-Minute-Angebote zu spekulieren, davon raten die Reiseberater eher ab. „Ich gehe davon aus, dass die Preise weiter steigen werden. Also lieber so früh wie möglich buchen“, sagt Sabrina Weiß von Derpart. Diese Einschätzung teilt auch Flugbörse-Chef Thomas Ilsemann: „Je weniger Plätze bei den Veranstaltern und Airlines verfügbar sind, desto höher die Preise.“ Etliche der Frühbucheraktionen laufen Ende Januar aus.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Reise-Experten geben Urlaubern Spar-Tipps

Wer nicht auf die Ferien angewiesen ist, kann vor allem über den Reisezeitraum Kosten einsparen. Während der Hauptsaison im Juli und August sind die Preise am höchsten. „Die günstigste Reisezeit ist im Mai“, sagt Ilsemann. Dann sollten Urlauber allerdings darauf achten, nicht an Brückentagen zu verreisen. „Das ist nicht schlau fürs Portemonnaie“, betont Yvonne Stadlich von Briotours, „dann lieber eine Woche später los und dafür Geld sparen“.

Ein weiterer Spartipp der Reise-Expertin: Auf die Flugzeiten achten. Die meisten Urlauber würden auf den Hinflug am morgen und den Rückflug am Abend setzen. „Wer da flexibel ist, kann zwischen 500 und 800 Euro sparen“, sagt Stadlich. Familien sollten bei einer Pauschalreise zum All-Inclusive-Urlaub greifen. „So hat man die volle Kostenkontrolle und kann sein Budget besser planen“, empfiehlt Thomas Ilsemann von der Flugbörse. Grundsätzlich gilt: „Man kann auch für kleines Geld in den Urlaub, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht aus den Augen verliert“, sagt Yvonne Stadlich von Briotours.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de