Erst Action in der Turnhalle, danach Nachbesprechung im Klassenzimmer: Klassenlehrerin Insa Ubben (links) und Daniel Kreßner (rechts), Schulleiter des Diakonie-Kollegs in Westhagen, hatten die Schüler des Profilkurses Gesundheit und Soziales, der in der 10. Klasse der Realschule Fallersleben angeboten wird, mit Lehrkraft Adrian Kruppa (Mitte) zu Gast.