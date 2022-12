Große Störung im Schwefelbad-Betrieb in Fallersleben

Betriebsstörung im Schwefelbad in Fallersleben: Wie unsere Zeitung am Montagnachmittag erfuhr, ist die Anlage im Bewegungsbad des Therapiezentrums ausgefallen. Wie lange die Wassergymnastik-Kurse ausfallen, ist noch unklar.

Absage der Wassergymnastik-Kurse im Schwefelbad

Im Schwefelbad laufen die Telefone heiß: Die Mitarbeiterinnen der Rezeption haben alle Hände voll zu tun, um die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Wassergymnastik-Gruppen kurzfristig darüber zu informieren, dass diese ausfallen müssen. Als Grund wird ein kompletter Ausfall der Anlage genannt, mit der das Bewegungsbad betrieben wird.

Wie es seitens des Personals hieß, sei die Störung der Technik schon am Wochenende aufgetreten. Allerdings werde die Behebung des Schadens nun wohl doch länger dauern als zunächst angenommen. Daher läuft zur Stunde die Absage der Montag-Kurse. Allerdings ist ungewiss, ob die Termine am Dienstag bereits nachgeholt werden können.

Betroffen ist wohl nur das Bewegungsbad des Therapiezentrums

Betroffen sind Dutzende Wassergymnastik-Gruppen. Normalerweise findet montags von 6.30 bis 20.30 Uhr im halbstündlichen Takt das Funktionstraining im Wasser statt. Jede Gruppe hat üblicherweise bis zu 15 Teilnehmer. Die weiteren Angebote des Therapiezentrums wie Trocken-Gymnastik und Physiotherapie sind nach Informationen unserer Zeitung nicht betroffen.

Die Störung kommt so oder so zur Unzeit: Das Schwefelbad-Team steckt mitten in den Vorbereitungen für das Nikolausfest, bis vor wenigen Jahren bekannt als traditionelles Weihnachtsblasen: Am Dienstag, 6. Dezember, lädt das Therapiezentrum ab 18 Uhr zu der geselligen Veranstaltung mit Musik und Imbiss im Schwefelbad-Park ein.

Eine offizielle Stellungnahme zu der Betriebsstörung im Schwefelbad, das zum städtischen Klinikum gehört, gab es zunächst nicht. Eine Anfrage ans Klinikum ist gestellt.

