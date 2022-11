Bauarbeiten im Badeland Wolfsburg verzögern sich

„Die Trennung von Sport- und Spaßbad im Badeland Wolfsburg verzögert sich und lässt sich erst zum 1. März im kommenden Jahr umsetzen. Zeitgleich mit der baulichen Trennung der beiden Bereiche tritt dann auch die beschlossene neue Preisstruktur im Badeland in Kraft.“ Das teilte jetzt Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport, im Sportausschuss mit.

Neue Tarife werden erst zum 1. März eingeführt

Aufgrund von Lieferproblemen und einer komplexeren technischen Planung bei der Statik laufe der zeitliche Fahrplan für die bauliche Trennung von Spaß- und Sportbad nicht wie geplant, sodass die räumliche Trennung erst zum 1. März 2023 vollständig umgesetzt sein werde, teilt die Stadt mit. Daher würden auch die neuen Tarife im Badeland nicht im Januar, sondern erst zum 1. März eingeführt.

Mit der Trennung des Zugangs zu den beiden Badbereichen soll auch in der Zukunft dauerhaft im Sportbereich ein preiswertes Schwimm- und Kursangebot ermöglicht werden, so die Stadt. Zugleich werde im reinen Freizeitbereich ein neues Tarifsystem mit weiterhin vergleichsweise moderaten Eintrittspreisen eingeführt, die trotz der stark steigenden Energiekosten Badespaß ermöglichen sollen. Der Kurzschwimmertarif in Höhe von 4,10 Euro lasse sich auch weiterhin im Sportbad nutzen. Für Vielschwimmer und Vielschwimmerinnen werde die bewährte Saisonkarte 30 Tage dauerhaft angeboten, weshalb die Bonuskarte nicht mehr für die Tarife im Sportbad eingesetzt werden könne.

Deutlich gestiegene Energie- und Materialpreise auch im Badeland

Der Drei-Stunden-Tarif werde von 8,80 auf 10,20 Euro angehoben. Analog würden auch die Preise für den Vier-Stunden-Tarif und die Tageskarte steigen. Der Betriebsleiter des Badelandes, Uwe Winter, weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass die Preiserhöhung nicht annähernd die zusätzlichen Kosten deckten, die aktuell durch die deutlich gestiegenen Energie- und Materialpreise auch im Badeland zu verzeichnen seien.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Alle Tarife im Spaßbereich und in der Sauna könnten durch den Kauf einer Bonuskarte rabattiert werden. Zusätzlich werde im Spaßbereich eine Kleinfamilienkarte eingeführt, mit der ein Erwachsener und zwei Kinder den ganzen Tag für 22 Euro in der Woche und am Wochenende für 24 Euro das Badeland besuchen können. Für alle Gäste, die die neuen Tarife im Spaßbad buchen, sei die Nutzung des Sportbereiches im Preis enthalten. Im Tarif des Fitnessbereiches sei in Zukunft entsprechend dem Sportprofil eines Fitnessstudios nur der Sportbereich einbezogen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de