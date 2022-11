Wolfsburg. Das Planetarium Wolfsburg feiert den „Black Hole Friday“. Besucher können in ein Schwarzes Loch fliegen. Experten beantworten Fragen.

Flug in ein Schwarzes Loch – das ist im Planetarium Wolfsburg möglich.

Astronomie In Wolfsburg kann man in ein Schwarzes Loch fliegen

Schwarze Löcher gehören zu den faszinierendsten Objekten im Universum. Mit ihrer Schwerkraft verschlingen sie ganze Sterne und geben nichts mehr preis, was einmal in ihren inneren Einflussbereich, den sogenannten „Ereignishorizont“, geraten ist. 2013 „ehrte“ die Nasa die faszinierenden Objekte auf humorvolle Art und benannte den kommerziellen „Black Friday“ im November kurzerhand in „Black Hole Friday“ um.

Besucher können in ein Schwarzes Loch „hineinfliegen“

Das Planetarium Wolfsburg begeht den „Black Hole Friday“ am Freitag, 25. November, mit einer Fotoaktion und einer astronomischen Veranstaltung. Ab 17 Uhr gibt es eine kostenlose Fotoaktion: Von einer Bühne aus können Besucher und Besucherinnen in ein Schwarzes Loch „hineinfliegen“. Um 19 Uhr geht es weiter mit einem „Sternenhimmel Live“ zum Thema „Schwarze Löcher“. Eintritt: 8,50 Euro. Ticketshop: www.planetarium-wolfsburg.de.

