Freibad Fallersleben wegen Problemen geschlossen

Die Sonne scheint, die Schule ist bald aus – aber auf ein erfrischendes Bad im Freibad Fallersleben müssen Kinder wie Erwachsene heute verzichten. Das Freibad ist aufgrund von technischen Problemen geschlossen.

Die Stadt Wolfsburg informierte am späten Vormittag auf Facebook und Instagram darüber, dass das Schwimmbad am Fallersleber Windmühlenberg am Morgen leider nicht habe öffnen können. An einer Lösung werde bereits gearbeitet.

Eigentlich ist das Freibad Fallersleben seit dem Saisonstart Mitte Mai täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet.

