VfB Fallersleben hat noch Tickets für Sommerwies’n

Seit April läuft der Vorverkauf, und zwar nach Veranstalterangaben sehr gut. Trotzdem gibt’s noch ein ordentliches Kartenkontingent für die Sommerwies’n des VfB Fallersleben, die am Samstag, 19. Juni steigt. Ganz Kurzentschlossene dürften sogar an der Abendkasse noch Chancen auf die erste Zeltgaudi des Vereins seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben.

Die war nämlich wie bei allen Großveranstaltungen der Grund, warum es 2019 die vorerst letzten bayerischen Veranstaltungskracher im Festzelt auf dem Windmühlenberg gegeben hatte, stets ausgerichtet von der ersten Handball-Herrenmannschaft des VfB.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Organisationsteam freut sich auf Sommerwies’n ohne Corona-Auflagen

Umso mehr freuen sich Organisator Uwe Wacker und sein Team, dass endlich wieder etwas geht. Und zwar ohne irgendwelche Corona-Beschränkungen. „Wir werden ganz normal feiern, es gibt keine Auflagen, keine Corona-Regeln“, betonte Wacker am Dienstag. „Wir machen es wieder, wie’s vor Corona so schön war.“

Die Würzbuam kommen auf Einladung des VfB erstmals nach Fallersleben und spielen auf der Sommerwies'n. Foto: Band/Homepage/oh

Beim Zelt darf’s diesmal allerdings eine Nummer kleiner sein: 800 Sitzplätze gibt’s im großen Zelt auf dem Fallersleber Festplatz. „Wir wollten es diesmal etwas kleiner halten, es soll ein bisschen familiärer sein. Wir sind schon ziemlich gut gebucht, aber wir haben noch Karten“, berichtete der Organisator. „Und Stand jetzt werden wir noch Karten an der Abendkasse haben.“

Zeltbelegung kann auf Homepage des VfB Fallersleben gecheckt werden

Für einen Überblick zur Belegung an den Tischen im Zelt verwies Wacker auf den Plan auf der VfB-Homepage unter www.handball­fallersleben.de/events. Die orange unterlegten Plätze sind vergeben, die weißen sind noch zu haben. Der gelbe Block ist zwar für Sponsoren und Vereine reserviert, aber da sei der Rücklauf noch nicht so groß, weshalb auch von diesen Plätzen wohl noch welche verkauft werden.

Einlass ist ab 17 Uhr, und um 18 Uhr geht’s los mit dem Einmarsch zweier örtlicher Musikzüge: Ein Heimspiel hat der nebenan beheimatete Spielmannszug des Uniformierten Schützenkorps Fallersleben, und aus Sülfeld tritt die Alte Garde an. Wacker: „Nach dem Einmarsch werden sie mitfeiern.“

Lesen Sie auch:

Würzbuam kommen erstmals und sind Hausband vom Cannstatter Wasen

Gegen 18.30 Uhr übernehmen dann die Würzbuam. Die Band aus Würzburg haben die VfB-Handballer erstmals engagiert. „Wir wollten mal eine andere Band. Die Members sind ja unsere Oktoberfest-Stammband.“ Die Würzbuam seien Berufsmusiker „und ebenfalls eine Hausband vom Cannstatter Wasen“, berichtete Organisator Wacker. „Moderne Musik, zünftig angehaucht und mit viel Engagement und Charisma“ verspricht die Band auf ihrer Homepage.

Apropos Oktoberfest: Wie Wacker sagte, soll das wie geplant am 17. September im Zelt auf dem Windmühlenberg steigen, am 16. September wie gehabt die Hüttengaudi. Karten gibt’s noch nicht, der Ticketverkauf soll dann voraussichtlich an eine Firma vergeben werden. Der Organisator: „Damit haben wir diesen großen Aufwand nicht mehr, so werden die vielen ehrenamtlichen Helfer entlastet.“

Für die Sommerwies’n läuft es aber noch wie gewohnt: Wer noch Eintrittskarten benötigt, meldet sich unter (0151) 54754565 oder per E-Mail an axel. graubaum@t-online.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de