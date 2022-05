Diebe stehlen in Wolfsburg 20-jährigen Golf von VW-Parkplatz

Wolfsburg. Die Tat ereignete sich im Laufe des Donnerstags in der Heinrich-Nordhoff-Straße. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Vom VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße haben Unbekannte am Donnerstag einen grünen VW Golf gestohlen.

Unbekannte haben in Wolfsburg im Laufe des Donnerstags ein grünes VW Golf Cabriolet entwendet. Der 52 Jahre alte rechtmäßige Besitzer hatte sein 20 Jahre altes Fahrzeug am Donnerstag gegen acht Uhr auf dem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße, in Höhe Tor 6, ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er gegen 17 Uhr wieder zum Abstellort kam, war sein Cabriolet verschwunden.

Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des grünen Golf Cabriolets geben können, melden sich bei der Polizei unter (05361) 46460.

red

