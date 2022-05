Helge Schneider, Kurt Krömer und weitere Stars in der Autostadt

Helge Schneider kommt nach Wolfsburg in die Autostadt zum „Sommerlachen“. Der Vorverkauf, auch für weitere Stars wie Kurt Krömer, Bülent Ceylan oder Atze Schröder startet am 24. Mai.

Im Rahmen des „Sommerlachens“ treten Stars wie Helge Schneider, Kurt Krömer und Bülent Ceylan in der Autostadt in Wolfsburg auf. Das Lachen als Motto und als thematischer Schwerpunkt eines sommerlichen Programms in der Autostadt? Passt das in die schwierigen und dramatischen Zeiten angesichts des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine? „Ja“, sagt Armin Maus, Sprecher der Autostadt-Geschäftsführung. Und bezieht sich dabei auf eine Äußerung seines Leiters für Eventplanung und Programmgestaltung, Roland Kalweit. Der äußerte im Vorfeld der Planungen einmal: „Wenn wir befreit lachen können, haben die Diktatoren verloren.“

Das sind die Höhepunkte des „Sommerlachens“ in der Autostadt Wolfsburg:

Sommerprogramm mit einem der größten Kabarett- und Comedy-Festivals in Europa vom 14. Juli bis 28. August

aus verschiedenen Genres im Park. Neue Attraktionen: Wasserwiese und Loungeschaukeln .

. Sommerlernspaß mit kreativen Workshops für Kinder und Jugendliche

für Kinder und Jugendliche Riesenrutschanlage, Kletterstrukturen und „Cool Summer Island“ mit Elektrobooten, Tretbooten und Cocktails

Und so geht am 17. Juli, „nach intensiven Diskussionen im Vorfeld“, wie Armin Maus zurückblickt, das „Sommerlachen“ in Wolfsburgs touristischer Destination Nummer 1 an den Start. Am Mittwoch kündigte Maus eine sechswöchige Reihe von hochkarätigen Veranstaltungen in der Autostadt an. Oder, wie er es nannte: „Wir präsentieren eines der größten, wenn nicht gar das größte Kleinkunst- und Comedy-Festival in Europa.“

Zwei Bühnen: Auftakt am 16. Juli mit Hans-Hermann Thielke, Michael Mittermeier und Dieter Nuhr

An der Pressekonferenz im Panoramakino nahm, neben Armin Maus und Roland Kalweit, auch Olaf Katzer, Leiter der Autostadt-Bildung, teil. Das Kino mit einer Kapazität von 220 Plätzen wird die Bühne für die Crème de la Crème der Satiriker, Literaten und Comedygrößen bilden. Aber auch dem Unterhaltungsnachwuchs, „den talentierten Newcomern, die in zwei Jahren möglicherweise jeder in Deutschland kennt“ (Armin Maus), wird das „Sommerlachen“ eine Auftrittsmöglichkeit bieten. Und so liest sich eine kurze, weil nicht völlig vollständige Liste der Satiriker, der Kleinkunst- und Comedy-Entertainer: Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, Johann König, Nessi Tausendschön, Bülent Ceylan, die Feisten, Wolfgang Trepper, Christian Ehring (Extra Drei), Wilfried Schmickler sowie Atze Schröder, Ingo Oschmann und Mirja Boes. Eine TV-Kultfigur der frühen 2000er-Jahre, der Hausmeister Krause, wird in der Autostadt Auferstehung feiern. Autor und Darsteller Tom Gerhardt hat ein Theaterstück über den „emsigen Facility-Manager“ mit dessen Dauer-Leitspruch „Alles für den Dackel, alles für den Hund“ geschrieben. Gerhardt wird mit seinem Ensemble den Krause an fünf Tagen im August auf die Bühne bringen.

Atze Schröder wird in der Autostadt auftreten. Foto: Boris Breuer

Sommerlernspaß vom 14. Juli bis 24. August

Von diesen Brettern, die landläufig die Welt bedeuten, gibt es zwei als Anlaufstationen der Gäste. Zum einen jene im Panoramakino, zum anderen eine Bühne an der Lagune. „Dort können wir Stühle für 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer anbieten“, sagte Roland Kalweit. Auftreten werden außerdem der Erfolgsautor Wladimir Kaminer und der, wie es selbstironisch heißt, „von der Midlifekrise genesene“ Paul Panzer sowie Bernhard Hoëcker und Wigald Boning. Beide treten auch an einem Tag im Duett auf. Zum guten Schluss wird das Düsseldorfer Köm(m)ödchen mit dem Programm „Bulli – Ein Sommermärchen“ die künstlerische Visitenkarte in Wolfsburg abgeben. „Was könnte als Abschluss besser zur VW-Stadt passen?“, waren sich Armin Maus und Roland Kalweit einig. Olaf Katzer warf Schlaglichter auf das kreative, sommerliche Mitmachprogramm für Alt und Jung. „Dabei werden die Leitthemen, das sind Mobilität, Digitalität und Nachhaltigkeit, im Mittelpunkt stehen und umgesetzt“, äußerte der autostadtinterne Bildungschef. Die Palette reicht vom Kochen über das Setzen von Saatkugeln und digitalem Textildesign bis hin zum Eigen-Bau eines ferngelenkten Autos.

Karten für die kulturellen Veranstaltungen sind online, in der Autostadt und im Service-Center unserer Zeitung, Porschestraße 22-24, zu beziehen. Verkaufsbeginn ist der 24. Mai.

Weitere Infos: https://www.autostadt.de/veranstaltungen/sommer

