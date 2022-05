Aqua-Souschef aus Wolfsburg will „Koch des Jahres“ werden

Wolfsburg. Seit 12 Jahren steht Marvin Böhm in der Küche des Drei-Sterne-Restaurants Aqua im Ritz-Carlton. Bald nimmt der Souschef an einem Kochwettbewerb teil.

Aqua-Souschef Marvin Böhm will Koch des Jahres 2022 werden. Seit mehr als 10 Jahren steht der Wolfsburger in der Küche des Drei-Sterne-Restaurants Aqua im Ritz-Carlton.

Zum siebten Mal geht der renommierte Wettbewerb „Koch des Jahres“ auf die Suche nach einem neuen Titelträger. Hunderte Profi-Köche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben sich für einen Platz im Vorfinale beworben. 16 Auserwählte bekommen Ende Mai nun die Chance, ihr Können live und vor den Augen einer hochkarätigen Fachjury zu beweisen.

Unter den vier Köchinnen und zwölf Köchen ist auch Marvin Böhm, Souschef im Wolfsburger Drei-Sterne-Restaurant Aqua im Ritz-Carlton in der Autostadt. Von Anfang an wusste er, dass er in die gehobene Gastronomie gehöre. Wenn man den gebürtigen Wolfsburger fragt, wo er sich in zehn Jahren sieht, dann sagt er voller Überzeugung: „Als Küchenchef im Aqua!“ Nach zwei Jahren in der Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach folgte seine Anstellung im Restaurant Aqua.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Böhm bringt bereits Wettbewerbserfahrung mit: Regelmäßig stellt er sich den verschiedensten Herausforderungen, darunter diverse Jugendmeisterschaften wie die „Jungen Wilden“ oder die Weltmeisterschaft in Lyon des Bocuse d’Or. Auch „Koch des Jahres“ ist kein Neuland für den gebürtigen Wolfsburger. 2019 schaffte er es bereits bis ins Finale und belegte den dritten Platz.

Am 30. und 31. Mai werden Böhm und die anderen Auserwählten im Live-Wettbewerb in der Scheck-In Kochfabrik in Achern gegeneinander antreten. Fünf Stunden haben die Kandidaten am Wettbewerbstag Zeit, um ihr eigens für den Wettbewerb kreiertes Drei-Gang-Menü für fünf Personen zuzubereiten. „Bewertet wird ihre Leistung von einer Fachjury bekannter deutscher Spitzen-und Sterneköche“, heißt es in der Ankündigung.

Publikumsentscheid bei einer Küchenparty

Vier der insgesamt 16 Kandidaten werden durch ihre Leistung im Live-Wettbewerb ins Finale einziehen. Zwei weitere Kandidaten werden per Publikumsentscheid im Rahmen einer Küchenparty vergeben. Hier bereiten die Kandidaten unter Verwendung eines vorgegebenen Warenkorbs ein Gericht für die 130 Gäste vor. Wer das Publikum überzeugen kann, hat sich seinen Finalplatz gesichert.

Sauberes Arbeiten und Kollegialität werden extra prämiert

Außerdem wartet auf die Teilnehmer erstmals die Chance, sich in einer Zusatzchallenge für den internationalen Wettbewerb „Chef Balfego“ zu qualifizieren. Es gilt, mit einem zusätzlichen Balfego-Thunfisch Gericht die Fachjury zu überzeugen. Wer hier als Sieger hervorgeht, darf im Oktober 2022 Deutschland beim internationalen Wettbewerb in Spanien vertreten. Weitere von den Sponsoren vergebene Sonderpreise prämieren Kollegialität und Hygiene.

Koch des Jahres 2022: Alle Kandidaten auf einen Blick

Die Kandidaten sind Küchenchefs oder Souschefs, kommen aus Deutschland und der Schweiz und sind zwischen 26 und 39 Jahre alt. „Sie haben allesamt bereits beachtliche Stationen hinter sich“, heißt es weiter. Besonders freut sich die Veranstalterin, dass es diesmal auch vier Köchinnen ins Vorfinale geschafft haben. „Unser Ziel ist es dem wunderbaren Kochberuf eine Bühne zu bieten. Dass die Branche nach wie vor sehr männerdominiert ist, wird natürlich auch beim Koch des Jahres immer wieder deutlich, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir diese Auflage vier starke Frauen dabei haben, die den Männern in nichts nachstehen,“ sagt Nuria Roig.

Mario Aliberti – Küchenchef, Restaurant IVY, Karlsruhe

Marlene Berger – Küchenchefin, Re(h)serviert, Frauenau

Sophia Birlem – Studienrätin Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe, Tettnang

Francesco D’Agostino – Küchenchef, Gioias Restaurant, Rheinau

Paul Decker – Sous Chef, Restaurant LUMI (Seezeitlodge Hotel&SPA), Gonnesweiler

Sabrina Fenzl – Küchenchefin, Avocatering, Markt Indersdorf und ab Herbst 2022 MIND by Sabrina Fenzl, Markt Indersdorf

Mathias Jüngling – Sous Chef, Restaurant LUMI (Seezeitlodge Hotel&SPA), Gonnesweiler

Udo Knörlein – Küchenchef, Restaurant Kitchen Library, Berlin

Lena König – Küchenchefin, Umwelt-Bildungszentrum, Berlin

Christian Loos – Sous Chef, Restaurant grüner HaSe, Rottendorf

Marcel Meining – Küchenchef, das Prichs, Prichsenstadt

Niklas Oberhofer – Küchenchef, EPOCA by Tristan Brandt (Waldhaus Flims Wellness Resort), Flims (CH)

Tim Steidel – Sous Chef, Gasthaus Hirsch in Kilchberg, Tübingen

Felix Thoms – Küchenchef, Bob Thoms, Berlin

Sven Usinger – Junior Küchenchef, Zirbelstube (Colombi Hotel), Freiburg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de