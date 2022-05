Wolfsburg. Im Juni und August können Besucher beim „Picnic in white“ in der Autostadt dinieren. Wer mit einem weißen Oldtimer anreist, erhält freien Eintritt.

Freizeit in Wolfsburg Dinner in weiß: Autostadt Wolfsburg lädt zum „Picnic in white“

Ein Dinner ganz in Weiß: Unter dem Motto „Picnic in white“ können Kulinarik-Fans am 26. Juni und 21. August von 14 bis 18 Uhr exklusiv in der Autostadt in Wolfsburg dinieren. Das Beste daran: Wer in einem weißen Young- oder Oldtimer (ab Baujahr 2002 beziehungsweise 1992) anreist, erhält freien Eintritt in den Themenpark und die Möglichkeit, auf dem Piazza-Vorplatz zu parken.

Mandy Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt, in einer Mitteilung: „Die Resonanz vom letzten Jahr hat gezeigt, dass die Autostadt den idealen Rahmen für die Kombination aus automobiler Leidenschaft und exklusiver Kulinarik bietet. Damit stand für uns fest: Auch 2022 gibt es an zwei Sonntagen im Sommer ein ‚Picnic in white‘.“

Favorisierte Picknickbox vorbestellen

Und so einfach geht es: Im Onlineshop der Autostadt-Restaurants können Picknickfans unter Angabe ihres Wunschtermins (26. Juni oder 21. August) ab sofort ihre favorisierte Picknickbox vorbestellen und dabei aus den Varianten „Klassik“, „Levante“, „Süß und fruchtig“ oder „Picnic light“ wählen. Weitere Informationen zu den Picknickboxen sind auf www.autostadt-restaurants.regiondo.de verfügbar.

The Ritz-Carlton bietet auf der Terrasse ein „Breakfast in White“

Die „picnic in white“-Teilnehmenden erhalten ihre Box in der „picnic area“ hinter dem Nutzfahrzeuge- Pavillon, bevor sie es sich auf einer der weißen Decken gemütlich machen – musikalische Begleitung rundet das exklusive Ambiente ab. Besitzerinnen und Besitzer eines weißen Young- oder Oldtimers (ab Baujahr 2002 beziehungsweise 1992) erhalten freien Eintritt in die Autostadt und können exklusiv auf dem Piazza-Vorplatz parken. Die Einfahrt erfolgt über den Kurzzeitparkplatz am Service-Haus. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an events@autostadt.de.

Neben dem Picknick bietet das The Ritz-Carlton, Wolfsburg, ebenfalls am 26. Juni sowie am 21. August, auf der Terrasse ein „Breakfast in White“ an. Weitere Informationen hierzu gibt es unter der Telefonnummer (05361) 607091 oder per E-Mail an ccr.wolfsburg@ritzcarlton.com. Alle Gäste werden gebeten, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten – sie können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.

red

