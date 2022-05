Polizei Wolfsburg stoppt stark alkoholisierten Autofahrer

Wolfsburg. Der 38-Jährige fuhr am Samstagabend in Schlangenlinien durch den Weyhäuser Weg. In der Heinrich-Nordhoff-Straße kontrollierten die Beamten den Mann.

Ein 38-jähriger Wolfsburger hat sich am Samstagabend, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken gestanden hat, hinter das Steuer seines PKW gesetzt und ist losgefahren. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei laut Mitteilung, dass der Mann im Weyhäuser Weg in starken Schlangenlinien fahren würde und nun über die Landstraße Richtung Wolfsburger Innenstadt unterwegs wäre. Die eingesetzten Beamten trafen das betreffende Fahrzeug am Fahrbahnrand stehend auf der Heinrich-Nordhoff-Straße/Ecke Grauhorststraße an und kontrollieren den Fahrer.

2,03 Promille – Polizei Wolfsburg stellt Führerschein des 38-Jährigen sicher

Den Beamten fielen bei dem 38-Jährigen deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem Wolfsburger wurde sodann eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen. Nach der Blutprobe wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Unbekannte stehlen Kasse aus Wolfsburger Friseursalon

In einen Friseursalon in der Reislinger Straße sind Unbekannte am Samstagabend eingebrochen und haben die Kasse gestohlen. Ein Zeuge, der sich zu Besuch in einer Wohnung des kombinierten Wohn-und Geschäftshaus aufhielt, hört nach Polizeiangaben gegen 22 Uhr einen lauten Stoß. Er begab sich sodann in das Erdgeschoß und bemerkte, dass hier die Tür zum Friseursalon gewaltsam geöffnet wurde und rief sofort die Polizei.

Ein anderer Zeuge beobachte zwei maskierte Männer, die von dem Gebäude wegliefen und verständigte ebenfalls die Polizei. Sofort entsandte Beamte zum Wohn- und Geschäftshaus konnten die zuvor beschriebenen Personen nicht mehr antreffen.

Diebe traten Tür zum Friseursalon gewaltsam ein

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftshauses verschafften und hier die Tür des Friseursalons gewaltsam eintraten. Anschließend betraten sie den Friseursalon und stahlen das Kassensystem mit Inhalt. Danach verließen sie den Friseursalon und flüchteten. Hinweise: (05361) 46460.

