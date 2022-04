Wolfsburg. Die Erschließungsarbeiten in Quartier III des Wolfsburger Sonnenkamps sind in vollem Gange. Wie es weitergeht, ist auch bereits klar.

Der Ist-Zustand am Sonnenkampf im Osten Wolfsburg: Die Erschließungsarbeiten für Quartier III sind in vollem Gange. Im Sommer sollen die Hochbauarbeiten starten.

Neubaugebiet So ist der Stand im Wolfsburger Sonnenkamp

Im nicht unumstrittenen Neubaugebiet Sonnenkamp im Osten Wolfsburgs geht’s voran, denn die Hochbauarbeiten im Quartier III sollen im Sommer starten. Daher schreiten aktuell die Erschließungsarbeiten zügig voran. Der Bereich wird zurzeit mit Fernwärme erschlossen, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt.

Darüber hinaus werden im ersten Wohnhof, in dem die meisten Häuser bereits verkauft sind, die Hausanschlüsse für Regen- und Abwasser verlegt. Der Vertrieb für den nächsten Wohnhof habe auch begonnen. Im Beirat Sonnenkamp seien jetzt die aktuellen Planungen vorgestellt worden.

Auch Kinder und Jugendliche sollen im Sonnenkamp beteiligt werden

Aufgezeigt wurden zudem die Pläne zur „Grünen Mitte“ und den Freianlagen des Panoramaweges sowie zum Lärmschutz entlang der Alternativen Grünen Route (AGR). Der Masterplan „Grüne Mitte“ beinhalte dabei die „größtmöglichen Kompensationen bei gleichzeitig möglicher extensiver Erholungsnutzung“, wie es in der Mitteilung heißt. Erörtert worden sei zudem die kinder- und Jugendbeteiligung zur Spielplatzgestaltung, die für Juni vorgesehen ist.

Der Beirat Sonnenkamp, dem Politiker, Investoren, städtische Fachleute sowie Bürgerinnen und Bürger angehören, begleitet sowohl die Planungen als auch die Umsetzungen für das Baugebiet über den gesamten Zeitraum hinweg. Das Gremium besteht aus insgesamt 19 Personen. Neu dabei sind Philipp Kasten (Ortsbürgermeister Barnstorf/Nordsteimke), Merit Buama (stellvertretende Ortsbürgermeisterin Barnstorf/Nordsteimke) sowie Daniel Gerhardt (stellvertretender Ortsbürgermeister Hehlingen).

Jeder Bürger kann sich an das Projektteam der Stadt Wolfsburg richten

Die nächste Beiratssitzung soll als Präsenzveranstaltung am 6. Juli unter anderem mit einer Baustellenbesichtigung stattfinden. Die Stadt weist darauf hin, dass sich jeder bei Fragen und Anregungen rund um den Sonnenkamp an das Projektteam der Stadt wenden kann. Dazu wurde extra das Informationsforum Treffpunkt eingerichtet. Dieses findet am ersten und dritten Dienstag von 15 bis 17 Uhr statt.

Jeweils am ersten Dienstag ist die Stadtverwaltung im Vertriebsbüro Sahle (Infocenter, Hehlinger Straße 48) ansprechbar. Dort gibt es Informationen ohne vorherige Terminvereinbarung. Jeden dritten Dienstag im Monat findet der Treffpunkt digital mit vorheriger Anmeldung bei Julia Hauser per Mail an sonnenkamp@stadt.wolfsburg.de oder telefonisch unter (05361) 281065 statt.

red

