„Schenke ein Lächeln“-Masken gibt es ab sofort im Wolfsburg-Store

Die WMG unterstützt die gemeinnützige Wolfsburger Initiative „Schenke ein Lächeln“. Die neue Kollektion der FFP2-Masken mit dem markanten Lächeln ist ab sofort im Wolfsburg-Store gegenüber dem Hauptbahnhof erhältlich, schreibt die WMG.

„Die ,Schenke ein Lächeln’-FFP2-Masken schützen nicht nur im Alltag, sondern verbreiten gleichzeitig ein Lächeln und bewegen Positives für hilfsbedürftige Menschen. Die aktuelle Kollektion unterstreicht unter anderem mit dem Regenbogendesign die Bedeutung von Vielfalt und Offenheit in der Gesellschaft, für die auch wir als WMG aus tiefster Überzeugung einstehen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die neuen FFP2-Masken der gemeinnützigen Initiative im Wolfsburg-Store anbieten können“, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann in der Mitteilung.

Wolfsburger Initiative arbeitet mit sozialen Diensten zusammen

Die FFP2-Masken gibt es in drei unterschiedlichen Designs, eine klassisch weiße Maske mit blauem Lächeln, eine blaue Maske mit weißem Lächeln und eine blaue Maske mit einem Lächeln in Regenbogenfarben. Für fünf Euro bekommen Interessierte zwei beliebig kombinierbare FFP2-Masken. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

„Schenke ein Lächeln“ ist eine gemeinnützige Wolfsburger Initiative, für die Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht nur in der Coronakrise wichtig sind. Für jede verkaufte Maske werden deutschlandweit FFP2-Masken an hilfsbedürftige Menschen gespendet. Dabei arbeitet die Initiative in enger Abstimmung mit den 940 Tafeln in Deutschland, Diakonien und weiteren Hilfsorganisationen zusammen und wird von zahlreichen Kooperationspartnern und Botschaftern unterstützt.

Weitere Informationen finden sich unter www.schenke-ein-laecheln.de.

red

