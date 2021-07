Schloss-Aufzug in Fallersleben, die nächste: Stadt soll planen

Bei welchem Thema hat’s das zuletzt gegeben? Fast eine Stunde hat sich der Rat der Stadt am Mittwoch in 16 Redebeiträgen an der umstrittenen barrierefreien Lösung fürs Fallersleber Schloss abgearbeitet. Die scheinbar unendliche Debatte gipfelte darin, dass Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) den Umzug des bundesweit bedeutsamen Hoffmann-von-Fallersleben-Museums aus dem Schloss in ein anderes Gebäude in den Raum stellte für den Fall, dass es im Schloss nicht barrierefrei erreichbar gemacht wird!

Insgesamt laborierte der Rat aber noch viel länger am Thema herum – quasi passend zur rund zehnjährigen Historie der mal mehr, mal weniger engagierten Bemühungen um eine Aufzug-Lösung. Denn für Irritationen sorgte Ratsvorsitzender Ralf Krüger (SPD), als er zu Beginn verkündete, dass die Stadtverwaltung die Ratsvorlage für einen Grundsatzbeschluss zur Aufzug-Planung am Dienstag im Verwaltungsausschuss abgesetzt hatte. Aber dass über den von SPD, FDP sowie Linke und Piraten eingebrachten Änderungsantrag zu dieser Vorlage sehr wohl abgestimmt werden sollte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Irritationen im Rat über die Vorgehensweise und ausgeblendete Bürgerbeiträge

Der Oberbürgermeister sah sich auf eine Nachfrage von Hans-Georg Bachmann (SPD) veranlasst, zu erklären, dass der Antrag die Vorlage nicht ersetze, er sei ein vollständiger Beschlussvorschlag. Worüber sich Sandra Straube (PUG) verwundert äußerte und fairen Umgang anmahnte: Das Vorgehen widerspreche ihrem politischen Verständnis, auch wenn es vielleicht formaljuristisch möglich sei.

Bevor die Politiker in die langwierige Diskussion einstiegen, meldeten sich zwei Bürger zu Wort, Yannik Spyra vom Behindertenbeirat und Jörg Hoffmann aus Fallersleben. Allerdings wurden ihre Redebeiträge im Livestream der Ratssitzung ausgeblendet, so dass sich nur erahnen ließ, was sie gesagt hatten.

Lesen Sie auch:

Seit 2011 waren fast sämtliche Argumente längst ausgetauscht worden

Die anschließende Debatte war geprägt davon, dass seit 2011 im Grunde fast sämtliche Argumente längst ausgetauscht worden waren­ – verstärkt wieder seit Jahresanfang, als die Verwaltung das Thema erneut aufs Tapet gebracht hatte.

Am Ende war die Abstimmung fast knapp und bei den Fraktionen auch nicht immer einheitlich: 24 Ja-Stimmen gab’s für den Antrag, der die Verwaltung mit der Planung eines Außenaufzugs im Innenhof rechts neben dem Treppenturm beauftragt. Und der nach der Beratung im Kulturausschuss noch um einen Punkt ergänzt worden war: dass die Landesdenkmalpflege zur intensiveren Prüfung des von der PUG alternativ ins Spiel gebrachten Kabinenlifts rechts neben der Schlosstreppe weitere Unterlagen erhalten soll. 19 Ratspolitiker stimmten dagegen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de