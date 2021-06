Internationale Sommerbühne startet in Wolfsburg

Die Internationale Sommerbühne Schloss Wolfsburg öffnet am letzten Juni-Wochenende zum 30. Mal ihre Tore. Nach der Corona-Pause 2020 können die Wolfsburger und Wolfsburgerinnen 2021 den runden Festivalgeburtstag doppelt feiern.

Kulturfreunde können am 25. und 26. Juni im Barockgarten den ersten Teil der 30. Internationalen Sommerbühne Schloss Wolfsburg erleben, wenn das Sommerfestival zu zwei kostenlosen Veranstaltungen einlädt. Wegen der erst Anfang Mai veröffentlichten Bedingungen zur Durchführung von Veranstaltungen hat das Kulturwerk im M2K die ursprünglich vorgesehene poetische Inszenierung im Schlosspark nun als „Sommerbühne Teil zwei“ für Anfang Oktober geplant, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Ensemble bietet kubanische Lebensfreude

Teil eins des Festivals startet im klassischen Sommerbühnen-Zeitfenster am 25. und 26. Juni, jeweils um 20 Uhr mit zwei Konzerten im Barockgarten. Die Besucher erleben am Freitag ein Konzert des

Cuba-Vista-Trios. Das Ensemble bietet kubanische Lebensfreude. Das Trio Cuba Vista nimmt die Besucher und Besucherinnen mit auf eine Reise durch die schönsten musikalischen Landschaften Cubas und andere lateinamerikanische Länder. „Die verführerische, temperamentvolle Mireya Coba Cantero, die in ihrer kubanischen Heimat bereits mit elf Jahren in Salsabands gesungen hat, gibt jeder Stimmung die passende Stimme; schwungvoller kubanischer Son, Salsa, verführerischer Bolero und Cha-Cha-Cha, mitreißender brasilianischer Bossa Nova und temperamentvoller Samba lassen das Flair von Havannas Social Clubs wieder aufleben“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Christian Meringolo und seine Band werden die Besucher musikalisch nach Italien entführen

Christian Meringolo kommt ebenfalls nach Wolfsburg. Foto: Katharina von der Kall

Am Samstag steht ein italienisches Konzert auf dem Programm. Seit vielen Jahren gehört die Kooperation der Italienischen Konsularagentur Wolfsburg mit dem Kulturwerk im M2K fest zur Internationalen Sommerbühne: Christian Meringolo und seine Band werden die Besucher an diesem Abend musikalisch nach Italien entführen. Meringolo, ein Allrounder in der Musikszene, ein Individualist in Stilistik und im musikalischen Ausdruck, authentisch und bodenständig.

Dass er Musiker werden wollte, stand für ihn schon sehr früh fest. Sein Faible für die Gitarre ist bis heute unverändert. 2007 entstand sein erstes Album „Crescendo“. Sein zweites Studioalbum „Life and Love“ erschien 2012.

Zu den Sommerbühnen-Partnern der allerersten Stunde gehört das Unternehmen Volkswagen,das das Festival auch in diesem Jahr als Hauptsponsor unterstützt. Viele Kooperationspartner und Unterstützer, wie der Freundeskreis der Internationalen Sommerbühne, sind beim zweiten Teil des Festivals im Herbst dabei.

„Diese Partnerschaften und Kooperationen sind ein beeindruckendes Bekenntnis zur Kultur und zu unserer Stadt, wie sie sich in Wolfsburgs traditionellem Schlossfestival, der Sommerbühne widerspiegeln“, betont Erster Stadtrat Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur.

Der Eintritt zu den beiden Sommerbühnen-Konzerten ist frei. Da aufgrund der Pandemie nur eine begrenzte Anzahl an Gästen zugelassen werden kann, müssen Besucher vorab einen Platz reservieren. Die Reservierung ist nur über die städtische Website möglich: ab Donnerstag, 17. Juni, 10 Uhr, unter https://www.wolfsburg.de/sommerbuehne.

Für die Platzreservierungen und den Besuch der Konzerte gelten folgende Regelungen: Pro

Bestellung können maximal zwei Tickets reserviert werden, um Abstände zu gewährleisten. Zudem werden die Tickets personalisiert. Das Hygienekonzept der Veranstaltung sieht vor, dass Masken erst abgenommen werden dürfen, sobald die Gäste ihre Sitzplätze eingenommen haben. Nach aktuellem Stand wird kein negativer Corona-Schnelltest benötigt.

Zur Kontaktnachverfolgung vor Ort wird das System „e-Guest“ genutzt. Besucher der Veranstaltung, die über ein Smartphone verfügen, werden gebeten, sich vorab unter https://www.e-guest.de/ oder in der App e-Guest, die in den diversen App-Stores zur Verfügung steht, zu registrieren.

red