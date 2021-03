Täter brechen ins Vereinsheim von Wolfsburger Kleingärtnern ein

Zu einem Einbruch ist es Anfang der Woche in einem Vereinsheim von Kleingärtnern gekommen.

Wolfsburg. Sie stahlen Alkoholika, eine Spielekonsole und Bargeld. Die Tat in der Reislinger Straße geschah zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen.

Zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 11 Uhr, sind Unbekannte in das Vereinsheim eines Kleingartenvereins an der Reislinger Straße eingebrochen. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist wird derzeit ermittelt, schreibt die Polizei.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte ein zerstörtes Fenster bemerkt und den Eigentümer informiert, der umgehend die Polizei alarmierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler gelangten Unbekannte in der fraglichen Zeit auf das Gelände des Kleingartenvereins und an das dortige Vereinsheim. Hier zerstörten sie mit brachialer Gewalt den Glaseinsatz eines Fensters und gelangten durch dieses in die Gaststätte.

Die Täter flüchteten unerkannt

Anschließend entwendeten sie nach ersten Feststellungen einige Flaschen an Alkoholika, eine Spielekonsole und einen geringen Bargeldbetrag. Danach verließen sie den Ort des Geschehens durch die Gaststättentür, deren Schließmechanismus sie mit zerstörerischer Kraft überwanden und flüchteten unerkannt.

Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.

red