Einbrecher stehlen in Wolfsburg Laptop und Bargeld

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in eine KFZ-Werkstatt im Lerchenweg eingebrochen. Ein Angestellter habe gegen 3.15 Uhr ein offenstehendes Werkstatt-Tor mit einem zerstörten Fensterelement entdeckt. Nach Angaben der Polizei haben die Einbrecher ein Fahrzeug in der Werkstatt durchwühlt, einen Laptop und Bargeld aus einer Kaffeekasse entwendet. Hinweise nimmt die Polizei entgegen: (05361) 46460.

red