Das wünschen sich die Wolfsburger für 2021

Zusammensein, Sport machen, Kultur genießen und ein schönes Essen im Lokal - vor allem aber, dass das Virus unser Leben nicht mehr überschattet und bestimmt - danach sehnen sich die Wolfsburger vor allem. Lesen Sie die Wünsche der Menschen, von denen Sie vielleicht den einen oder die andere und vielleicht auch sich selbst mit Ihren Hoffnungen wiedererkennen ...

"Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir uns wiedersehen, einen Schritt nach vorn machen können und nicht mehr zurück. Dass positiv auch wirklich was Positives ist und Tests nur in der Schule stattfinden. Dass Isolieren wieder nur für Kabel und Häuser gilt", hofft Monika Kindereit aus Ehmen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Dass wir das Kleber-Phantom schnappen", wünscht sich Thomas Figge von der Polizei zunächst beruflich. "Und Gesundheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass wir bald wieder normal zusammen arbeiten können. Persönlich wünsche ich mir, wieder Familien und Freunde zu treffen, soziale Kontakte pflegen zu können. Mir fehlen auch die Kultur, Musik und Gesang und damit Begegnungen, Leichtigkeit und Spontanität."

Wir leben in einem gesegneten Land

"Ich wünsche mir für 2021, dass die Menschen in Deutschland schätzen lernen, in welch einem gesegneten Land wir leben. Und ich wünsche allen Menschen die nötige Nächstenliebe und das Durchhaltevermögen, dass sie anderen, die nicht so privilegiert sind, stützende Hände reichen", erklärt Anne Nientit-Wunsch, Fallersleben.

Stephan Ehlers, VfL Wolfsburg: "Manches wird erst wichtig, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist. Für 2021 wünsche ich mir Gesundheit, Lebendigkeit und eine Rückkehr zur Normalität mit vielen Kontakten und Begegnungen. Die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Sportes, weiterhin so treue VfL-Mitglieder und die Umsetzung der gesteckten Ziele."

Michael Kühn, Neuhaus: "Im Jahr 2021 müssen wir in Wolfsburg die Weichen in Richtung mehr Umweltschutz und damit mehr Nachhaltigkeit stellen, um unsere Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren. Die Corona Pandemie gibt uns auch die Chance, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren."

Positive Dinge mit ins neue Jahr nehmen

"Dass wir die Pandemie überstehen, dass die Solidarität, die wir und viele andere erfahren haben, erhalten bleibt. Dass das begonnene Umdenken weitergeht und das Wir-sind-Wolfsburg-Gefühl noch stärker wird", hofft Melanie Perricone aus Nordsteimke, dass die positiven Dinge aus dem Corona-Jahr mit in die Zukunft genommen werden können.

Birgit Leuchtmann-Wagner aus der Nordstadt sagt: "Hilfsbereitschaft, intensive Freundschaft, Rücksichtnahme, diese positiven Erfahrungen nehme ich aus dem Corona-Jahr mit. Ich wünsche mir, dass sie nicht verloren gehen. Bye, bye online-Training – Hello Sport im Verein, darauf hoffe ich bald wieder! In Café und Restaurant sich verwöhnen lassen, Kino – und Theaterluft, spontan reisen, entspannt heimat-shoppen, das wäre wieder schön."

Christine Hasler und Rudolf Schwarz, Stadtmitte: "Wir wünschen uns, dass wir die Verwandten, nicht zuletzt die in der Ferne, bald wiedersehen und in die Arme schließen können."

Kameradschaft auch in 2021 pflegen

Volkmar Weichert, Feuerwehr Vorsfelde: "2020 hat uns gezeigt, wie verletzlich wir sein können. Wenn wir 2021 alle zusammen halten, und sich jeder seiner Eigenverantwortung im Umgang mit dem Virus bewusst ist, schaffen wir es langsam wieder zurück zur gewissen Normalität. Ich wünsche mir wieder Sportveranstaltungen. Auch den Feuerwehren sind zwischenmenschliche Dinge wie Kameradschaftspflege, Traditionen weggefallen. Freiwillige Feuerwehr ist ja mehr als Ausbildung, Einsatzbereitschaft und Einsätze abzuarbeiten. Das fehlt uns."

"Ich wünsche mir für 2021 wieder einen normalen Kontakt zu Familie, Freunden, Bekannten und einen unbeschwerten Zugang zum öffentlichen Leben. Gerade den kulturellen Bereich habe ich sehr vermisst. Ein respektvoller, wertschätzender und toleranter Umgang, das ist auch im kommenden Jahr wichtig", erklärt Detlef Heubach, Vorsfelde.

Monika Kamphenkel, Danndorf: "Gesundheit, das steht obendran! Und ich möchte, unter Berücksichtigung der Dinge, die ich in den letzten Monaten lernen durfte und auch musste, mein Leben vor Corona wiederhaben."

Günther von der Schulenburg, Nordsteimke: "Dass die Corona-Politik mit Augenmaß vorgeht, sorgfältig differenziert, abwägt, wünsche ich mir. Und natürlich, dass wir alle gesund bleiben."

Wieder Umarmungen verteilen zu können

Bettina Enßlen, Fallersleben: "Für uns als Gesellschaft wünsche ich mir einen baldigen Erfolg von Impf- und Lockdown-Strategie. Damit das kulturelle Leben wieder stattfinden und wir ohne Sorgen um das Gegenüber Eltern, Geschwistern, Freunden, Kollegen begegnen können. Das wünsche ich mir auch ganz persönlich, denn ich hoffe sehr, dass ich die Menschen, die mich aktuell durch die Krebstherapie begleiten, bald auch wieder in den Arm nehmen kann. Das fehlt mir sehr. Dass ich mir wünsche, 2021 den Brustkrebs hinter mir lassen zu können, setze ich bewusst ans Ende meiner Liste. Dieser Wunsch kommt mir fast ein wenig klein vor, angesichts der Probleme, die wir als Gesellschaft gegenwärtig haben."

Hajo und Marlies Hoffmann, Fallersleben: "Wir wünschen uns, dass wir alle gesund durch die Pandemie kommen. Dass unsere Mitmenschen, und wir natürlich selbst, ein bisschen geduldiger werden und handeln. Und nicht immer gleich über jeden und alles meckern. Auch mal Verständnis aufbringen für Entscheidungen, Aussagen der Verantwortlichen. Deren Geschäft ist auch nicht immer einfach."

Bettina Brauner, Detmerode: "Spontane Begegnungen und Aktivitäten, unabhängig von Personenzahl und Ort - unbekümmert Gastgeber und Gast sein zu dürfen, das ist ein Wunsch, der nach den Festtagen umso deutlicher wird. Dass dies bald wieder möglich ist, darauf hoffe ich sehr. Und dass 2021 die Digitalisierung weiter ausgebaut wird, damit für jeden die Teilhabe an Bildung und Begegnung selbstverständlich und möglich wird."

Thomas Männicke aus der Nordstadt: "Robuste Gesundheit, speziell auch für meine neue Niere von meiner lieben Frau, das wünsche ich mir. Dass wir 2021 all die Dinge, die wir vergangenes Jahr in unserer Selbsthilfegruppe erarbeitet haben, verwirklichen können. Und ich freue mich auf eine Covid-19-Impfung, damit ich mich wieder freier bewegen kann. Endlich wieder mit Freunden das Leben feiern, das wünschen meine Frau und ich uns!"

Gesundheit für alle

Hans-Dieter Ludwig, Heiligendorf: "Corona in den Griff bekommen, mit den gestarteten Impfungen vorankommen, das sind meine Hoffnungen und Wünsche. Dass die Familie weiterhin sozusagen negativ über die Runde kommt. Gesund bleiben - das wünsche ich ohnehin allen Menschen. Und persönlich, dass mir die geplante neue Hüfte ein Stück entgangene Lebensqualität zurückbringt."

Simone Horstmann, Barnstorf: "Dass die Menschen zufriedener sind und dankbar, für das, was wir haben. Für Wolfsburg: Moderates Bauen, Weitsicht, bezahlbaren Wohnraum, altersgerechte Projekte, flächendeckende Ärzteversorgung, Digitalisierung. Dass eine Welle an Konkursen erspart, die Hilfsbereitschaft erhalten bleibt. Bald wieder in Schwimmbäder und Fitness-Studios können, sich mit Freunden treffen - und natürlich an erster Stelle gesund bleiben, das ist meine Hoffnung."

René Schaab, Fallersleben: "Dass meine Familie so zusammenhält wie bisher, das wünsche ich mir. Und dass die Impfungen den Erfolg bringen. Dass wir auch wieder gefahrlos reisen können, Freunde treffen."

Uwe Günterberg, Reislingen: "Dass die Impfbereitschaft groß ist, die Auflagenverweigerer endlich zur Vernunft kommen, wünsche ich mir für 2021. Dass ich mich wieder mit der ganzen Familie ohne Auflagen und schlechtes Gewissen treffen und Freunde und Freundinnen in den Arm nehmen kann. Den Lauftreff und neue Kurse anbieten, die Menschen nach der Corona-Pause wieder in Schwung und Bewegung bringen, darauf hoffe ich. Über allem schwebt mein Wunsch nach Gesundheit für alle."

Zufriedenheit und Glück

Markus Leipelt, Vorsfelde: "Ich hoffe, dass ich 2021 so zufrieden bin wie jetzt. Ich bin gesund und fit geblieben, hatte viel Freude in der Natur. Vor allem bin ich glücklich, dass ich die Pandemie in Deutschland erlebe, nicht in Brasilien, Russland oder sonst wo. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und dass ich das nächste Weihnachten wieder mit meinen Eltern und mit allen anderen Lieben feiern kann. Und grundsätzlich, dass die Leute nicht so viel über das meckern, was sie nicht haben. Sondern sich einfach mal über das freuen, was sie haben."

Julia Mauksch, Brackstedt: "Ich wünsche mir, dass meine Tiere und ich vielen Menschen, die unter der momentanen Situation leiden, etwas Gutes tun dürfen und ihnen schöne Momente bereiten können."

Christian Provenziani aus Velpke beschreibt einen Punkt, der sich überall wie ein roter Faden durchzieht: "Ich wünsche mir, dass man wieder weniger automatisierte Angst vor Nähe hat." Als persönlichen Wunsch habe er zudem die Hoffnung, dass er 2021 wieder Wettkämpfe machen könne, so der Triathlet.