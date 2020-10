Jens Hortmeyer ist als Geschäftsführer Stadtjugendrings Wolfsburg e.V. ausgeschieden. Er gehört künftig zum Leitungsteam der Neuen Schule Wolfsburg

Trägerschaften wurden ausgebaut

Über 11 Jahre stand Hortmeyer hauptberuflich an der Spitze des Jugendrings und hat diesen maßgeblich geprägt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Er baute die Trägerschaften des Jugendrings aus und entwickelte die Einrichtungen und Angebote weiter. Mit dem „freiRaum“, dem Freizeit- und Ganztagsbereich am Schulzentrum Vorsfelde, betrat der Jugendring 2011 Neuland in der Kooperation von Jugendverbandsarbeit und Schule. Ein Arbeitsfeld, das sich im vergangenen Jahrzehnt verstetigt und weiterentwickelt habe.

Attraktive Angebote geschaffen

Auch die Erweiterung des Jugendzeltplatzes Almke sowie die Großveranstaltungen der Pfadfinderbewegung 2005 und 2010 gehen auf das Engagement von Jens Hortmeyer zurück. Der Jugendzeltplatz erfährt in normalen Jahren einen Zuspruch von rund 25.000 Übernachtungen und ermöglicht vielen Kindern und Jugendlichen Ferien- und Freizeiterlebnisse im Grünen. Zuletzt konnte hier ein Bereich für freizeit- und erlebnisorientierte Programmangebote wie Teamentwicklungsangebote, Bogenschießen oder Ernährungsworkshops aufgebaut werden. Ebenfalls in seiner Amtszeit fiel der Umzug des Hauses der Jugend in das ehemalige Kirchenkreisamt sowie die Konzeptionierung und Umsetzung des integrierten Veranstaltungs- und Seminarbereichs im Jahr 2013.

Wichtig war Hortmeyer die internationale Verständigung. So wurde 2018 die erste internationale Jugendkonferenz mit der Wolfsburger Partnerstädten ins Leben gerufen. Wichtig ist dem gebürtigen Wolfsburger die Jugendverbandsarbeit. Er war auch Mitglied des Jugendhilfeausschusses. „Seine Art und sein Wissensschatz werden uns fehlen“, sagte der Jugendringvorsitzende Christopher Donath.