Blick zurück: 1985 brach der Polo G40 den 24-Stunden-Rekord

1. September 1985 – der Polo G40 bei der Rekordfahrt auf dem Prüfgelände in Ehra-Lessien.

Wolfsburg. Mit Tempodurchschnitt 208,14 km/h schoss das Coupe am 1. September 1985 übers Prüfgelände in Ehra-Lessien.

Mit dem 1976 vorgestellten Golf GTI kreiert Volkswagen eine völlig neue Automobilklasse, die in den 1980er Jahren weiter ausgebaut wird. Die GTI-Philosophie, das heißt hohe Motorleistung in einer kompakten Karosserie bei uneingeschränkter Alltagstauglichkeit, ist ab 1985 auch im unteren Angebotssegment erhältlich. Polo Coupé GT G40 lautet der Name des Topmodells der Polo-Baureihe. Sein 1,3 Liter-Motor leistet 85 kW/115 PS.

