„Klangtapete“ lädt Nachwuchs-Musiker für Livestreams ein

Wolfsburg. Die Initiative will jungen Bands aus der Region in der Coronakrise die Möglichkeit geben, ihre Musik zu präsentieren.

Nur langsam erholt sich die Veranstaltungsszene vom Corona-Schock – die meisten Events liegen weiterhin auf Eis, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie machen vieles unmöglich. Konzerte sind zwar machbar, aber nur mit Einschränkungen. Der Wolfsburger Verein „Klangtapete“ hat deshalb das Projekt „young culture“ ins Leben gerufen. Darüber sollen vor allem Nachwuchs-Bands die Möglichkeit bekommen, ihre Musik zum Publikum zu bringen. Und zwar per Livestream über das Internet, ganz ohne die Gefahr einer Ansteckung.

„Die Künstler kommen zu uns und gestalten ihre Inhalte“, sagt Jonas Schleip, erster Vorsitzender des Vereins, der sich für die Förderung jugendlicher Medienkompetenz einsetzt, „wir machen den Rest.“ Soll heißen: Die Videotechnik übernehmen Schleip und seine Kollegen, das Netzwerk für Medien und Events (nfme) aus Wolfsburg übernimmt den Ton. Auch alles, was danach kommt, organisiert die Initiative: Online streamen, die Mediathek verwalten. Nur das Marketing, das laufe meistens über die Bands und ihre Fanbasis, sagt Schleip.

Zielgruppe sind junge Musiker aus Wolfsburg und der Region

„Wir richten uns gezielt an Newcomer aus Wolfsburg und der Region, die noch nicht so viel Erfahrung haben und womöglich nicht die Ausrüstung hätten, um selbst einen Livestream zu machen“, erklärt Schleip das Konzept. Im Gegensatz zu der Organisation eines Konzerts oder Live-Events mit mehreren Künstlern habe sein Team weniger Arbeitsaufwand mit dem Online-Projekt – dafür fielen auch Einnahmen für beide Seiten weg.

„Für die Bands sind die Streams aber auch eine Möglichkeit, mehr Bekanntheit zu erlangen“, ist Schleip überzeugt. Sie hätten keine Ausgaben, außer der Anfahrt – dafür viel Spaß und am Ende ein Video vorzuweisen. Denn alle Livestreams werden auf einer Plattform hochgeladen, sodass sie auch später noch abrufbar sind. „Wir werden dabei unterstützt von der Kulturförderung der Stadt“, sagt Schleip. So werden die Unkosten des Vereins ausgeglichen.

Film-Locations oft günstig oder gratis buchbar

Gestartet ist das Projekt am 16. Juli; die Band „Letters Sent Home“ ließ die Zuschauer live an der Veröffentlichung ihrer neuen EP teilhaben. Am Wochenende folgten „The Coolburners“ aus Braunschweig und die Wolfsburger Singer-Songwriterin Mainy mit Auftritten. „Toll ist, dass wir die Locations oft für wenig oder gar kein Geld buchen können“, freut sich Schleip. Bisher wurde unter anderem auf der Dachterrasse des Courtyard Hotels gefilmt oder im Hallenbad.

Das nächste Online-Konzert findet am Freitag, 24. Juli um 19 Uhr mit dem Braunschweiger Kollektiv „Schiefe Bahn“ statt. Am Samstag sind um 19 Uhr die Wolfsburger Musiker von „The USB“ zu sehen. Infos und die Videos gibt es unter klangtapete.eu/youngculture.