DRK Wolfsburg startet nächste Aktion für kranken Luis Utzeri

Der an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Volkswagen-Mitarbeiter Luis Utzeri sucht dringend einen Stammzellenspender. Wie viele Wolfsburger möchte ihm auch das Deutsche Rote Kreuz helfen. Der Kreisverband bietet darum am Freitag, 17. Juli, erneut die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Blutspende typisieren zu lassen.

Jens Kirsch (von links), Carmelo Civa, Sabine Meier, Joachim Thust, Peter Friedsch, Julia Hein, Thorsten Rückert, Sandra Peiß und Tanja Weiler rufen dazu auf, sich am Freitag als Stammzellspender typisieren zu lassen. Foto: Helge Landmann / regios24

Die Aktion findet zwischen 14 und 19 Uhr in den Räumlichkeiten des DRK-Kreisverbandes im Walter-Flex-Weg 10 in der Stadtmitte statt. Typisieren lassen können sich Menschen im Alter von bis zu 50 Jahren. Nach einem Abstrich werden ihre Gewebemerkmale in Datenbanken eingespeist und stehen dann für einen Abgleich mit denen von Luis Utzeri und anderen Krebspatienten zur Verfügung.

Seit Mai weiß Luis Utzeri, dass er einen Stammzellspender braucht

Luis Utzeri erhielt im November 2019 die schlechte Nachricht, dass er Lymphdrüsenkrebs hat. Nach vier harten Monaten Chemotherapie schien er zunächst krebsfrei zu sein. Doch nur zwei Monate später, der 27-Jährige hatte sich gerade ein wenig erholt und plante, an seinen Arbeitsplatz im Direktverkauf bei VW zurückzukehren, stellte sich heraus, dass die lebensbedrohliche Krankheit noch da ist.

Mit Chemotherapie versuchen die Ärzte nun, den Krebs aufzuhalten. Doch um geheilt zu werden, benötigt Luis Utzeri eine Stammzellspende. Zurzeit geht es dem Velpker nach eigenen Angaben „wirklich recht gut“. Zu schaffen macht ihm die Ungewissheit.

Das DRK und „Wolfsburg hilft“ starten Typisierungsaktionen

Seine Verlobte Dania Cavalli, die ganze Familie und sein Arbeitgeber Volkswagen unterstützen Luis bei der Suche nach einem Lebensretter. Das Deutsche Rote Kreuz und der Verein „Wolfsburg hilft“ haben bereits mehrere Typisierungsaktionen gestartet: Das DRK gab Blutspendern in Velpke und im Wolfsburger Ratsgymnasium die Möglichkeit, sich typisieren zu lassen. Der Verein „Wolfsburg hilft“ verteilte vor dem Real-Markt Nordsteimke und auf dem Edeka-Parkplatz in Velpke Testkits.

Unter dem Motto „Luis braucht Dich“ rufen DRK-Kreisverbandsvorstand Thorsten Rückert sowie Joachim Thust vom Volkswagen-Gesamtbetriebsrat, Jens Kirsch vom Verein Wolfsburg hilft, Carmelo Civa vom Verein Centro Italiano, Luis Utzeris Tante Sandra Peiß und seine Cousine Julia Hein dazu auf, sich am Freitag typisieren zu lassen. Das DRK würde sich auch über viele Blutspender freuen, denn der Vorrat an Blutkonserven ist knapp.

Am Donnerstag findet ein Blutspendetermin ohne Typisierung statt

Aufgrund der Corona-Hygienevorschriften können die Wartezeiten bei der Blutspende etwas länger ausfallen als gewohnt. Wer nicht an der Typisierungsaktion teilnehmen möchte, kann auch schon am Donnerstag, 16. Juli, zwischen 14 und 19 Uhr zur Blutspende kommen.