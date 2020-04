Wie mit einfachen Mitteln tolle Trickfilme entstehen, macht hier die Kerkenkita St. Ludgeri in Ehmen vor und lässt in einem selbst gedrehten Trickfilm einen Löwenzahn erblühen.

Die eigenen vier Wände werden in Wolfsburg zum Filmstudio

Das Trickfilmfestival 2020 wurde gemeinsam von VHS, Stadtbibliothek und Medien-

zentrum innerhalb des Bildungshauses ins Leben gerufen – stattfinden soll es am 26. September in der Stadtbibliothek. Dann wird die Jury um den Schirmherrn Juri Tetzlaff die schönsten Werke prämieren und den „Goldenen Wolf“ verleihen.

Das Organisationsteam ist laut Mitteilung der Stadt guter Dinge und geht aktuell davon aus, dass das Event im Herbst wie geplant stattfinden kann.

Damit kleine und große Nachwuchs-Filmemacher auch in der aktuellen Zeit fleißig filmen können, hat das Team kurzerhand eine neue Wettbewerbskategorie geschaffen: Ab sofort können in der Kategorie „Family & Friends“ auch zu Hause entstandene Trickfilme eingereicht werden.

Bereits seit August 2019 hatte die Volkshochschule Qualifizierungsangebote für Fachkräfte aus Wolfsburger Kitas und Grundschulen angeboten, bei denen die Teilnehmer erlebten, wie einfach und schnell mithilfe der App „Stop Motion Studio“ beeindruckende Trickfilme entstehen.

56 Grundschullehrer, Fachschüler Kita-Leitungen und Kita-Fachkräfte hatten so bereits erste Erfahrungen mit der medienpädagogischen Trickfilmarbeit gemacht. In den bisher drei Wettbewerbskategorien „Kita“, „Grundschule“ und „Quali-Team“ für Erzieher, Lehrer, Auszubildende, Fachschüler und Studenten können die entstandenen Filme für das Trickfilmfestival eingereicht werden.

Aufgrund der aktuellen Einrichtungsschließungen wird das Angebot nun auch für alle Wolfsburger Familien geöffnet, die zu Hause gemeinsam Trickfilme erschaffen wollen. Dazu braucht es nicht viel mehr als etwas Kreativität und ein Tablet, auf dem die Trickfilm-App „Stop Motion Studio“ installiert wird. Unter www.vhs-wolfsburg.de/projekte/trickfilmfestival-2020 ist eine Anleitung für alle Film-Neulinge abrufbar.

Zudem zeigt TV 38 am Dienstag, 7. April, ab 19.10 Uhr eine ausführliche Einführung für Trickfilm-Neulinge, sowie am Freitag, 10. April, ab 19 Uhr in „TV 38 Kompakt“ und ab 21 Uhr jeweils einen kürzeren Beitrag.

Auch für die neu geschaffene, vierte Kategorie „Family & Friends“ gilt die Einreichungsfrist vom 30. Juni, um am Wettbewerb teilzunehmen. „Mit diesem Angebot wollen wir den Familien, in denen die Kinder aktuell zu Hause betreut werden, nicht nur einen kurzweiligen Zeitvertreib anbieten. Das Erstellen von Trickfilmen erweitert auch Wissen der Kinder über das Entstehen von digitalen Medien und fördert so den kritischen Umgang damit“, erklärt Dr. Birgit Rabofski, Leiterin des Bildungshauses.

Mithilfe der App können sich bereits Kindergarten- und Grundschulkinder auf den kreativen Weg machen und gemeinsam eigene Themen verfilmen. red