Warum Corona eine Chance für Mensch und Tier sein kann

„Lange Zeit haben wir in einem Monolog mit der Natur gelebt. Es ist an der Zeit, wieder in den Dialog zu treten.“ Diese beiden Sätze hat Yvonne Weihs geprägt. Die 36-Jährige nennt sich selber eine Botschafterin, die zwischen Tier und Mensch vermittelt. Der Corona-Krise kann sie durchaus Positives abgewinnen. Sie bringe vielen Menschen unerwartete Zeit. Darin liege eine große Chance, ist sich Weihs sicher, denn besagte Natur liege bei so manchem Menschen als unerkanntes Potenzial auf dem Sofa oder stehe auf einer Pferdeweide. Hund, Katze, Pferd – es sind des Menschen Begleiter, die in diesen Tagen eine besondere Rolle einnehmen könnten, wenn sich der Mensch auf eine ebenso besondere Reise einlässt, eine, die tief in das menschliche und tierische Sein führt, dorthin, wo der Ursprung der Partnerschaft zwischen Tier und Mensch liegt.

Die fast poetischen Worte umschreiben eine ganz einfache Frage: „Warum sind Zwei- und Vierbeiner zusammen, also speziell dieser Zweibeiner mit speziell diesem Vierbeiner?“ Klingt banal, doch die Antwort darauf ist alles, nur eben nicht banal: „Jedes Tier hat eine Persönlichkeit und bringt Eigenschaften mit, die den Menschen in seiner Entwicklung fördern und umgekehrt ebenso“, sagt Yvonne Weihs. Das Tier hat demnach eine Aufgabe im Leben des Menschen, und dieser im Leben des Tieres. Der Haken: „Vielen Menschen ist eben das nicht immer bewusst“, erklärt die Expertin. Die Folge seien unter anderem über lange Zeit gelebte Missverständnisse.

Am Beispiel eines Hundes wird Yvonne Weihs konkreter: „Ängstliche Hunde spiegeln sich in der Seele ihres Menschen, was tatsächlich bedeutet: Der Hund empfindet die selbe Angst, die sein Mensch fühlt.“ Dieser dürfe sich nun fragen, wo er denn unsicher ist. Die Vermittlerin zwischen Tier und Mensch kann genau dabei helfen, denn es komme darauf an, mehr über das eigene Tier zu erfahren und seine Verhaltensweisen zu verstehen. Gerade in der aktuellen Krise könnten des Menschen liebste Begleiter ungewohnte Reaktionen an den Tag legen, ein durchdrehendes Pferd, ein vor Langeweile genervter Hund.Wa „Die Tiere holen unter anderem das hervor, was in ihren Menschen gerade gärt“, sagt Yvonne Weihs. Dahinter stecke letztlich die Aufforderung, genauer hinzusehen, denn: „Vielleicht schwelt der Wunsch, anders zu leben, als es die gesellschaftlichen Strukturen bislang vorgegeben haben, schon lange in der Mensch-Tierbeziehung.“ Kurz: Es gehe um eine neue Definition von Kreativität, Freiheit und Lebensgestaltung. „Wir machen wieder mehr miteinander anstatt blind Vorgaben zu befolgen“, ist sich Weihs einer der Entwicklungen aus der aktuellen Krise heraus sicher.

Mehr Infos: www.natierell.com.

