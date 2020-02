Vorsfelder Kita St. Michael feiert buntes Faschingsfest

Die Kinder und Erzieherinnen der der Kita St. Michael feierten am Rosenmontag ein buntes Faschingsfest mit dem Motto: „Leute groß und klein, kommt alle bunt herein!“ Viele Aktionen, bunte Kostüme, leckeres Essen, eine Fotobox, reichlich Konfetti und Luftschlangen sorgten beim Fasching für Stimmung. Die Kinder hatten großen Spaß am Feiern und freuten sich über ein zahlreiches Angebot an Kaspertheater, Tanzen, Singen, Basteln und Spielen, heißt es in einer Mitteilung

Es ist Tradition in St. Michael Vorsfelde, dass auch am Samstag vor Rosenmontag Fasching gefeiert wird. Dieses Jahr zum dritten Mal in Kooperation mit der katholischen Jugend in Wolfsburg. Durch das unterhaltsame Programm der karnevalistischen Feier im Karl-Leissner-Haus führten Tobias Batzdorfer und Clemens Eichhorn vom Katju-Rat. Neben Büttenrede, Sketche und Mitmachspiele kam auch das Tanzen bei der Veranstaltung nicht zu kurz.