Irrlicht im Wolfsburger Don Camillo ist „eine Art Fehlschaltung“

Ein Gespenster-Krimi? Ein Poltergeist? Eine Obdachlosen-Unterkunft auf Zeit? Oder einfach nur vergessliche Bauarbeiter? Bei Einsetzen der Abenddämmerung wird es sichtbar. Im Sanierungs-Hochhaus Don Camillo an der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode brennt ein einsames Licht. Im 17. Stockwerk, nur in...