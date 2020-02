Wolfsburger CDU-Kreisverband ehrt Rolf van Geuns-Rosch

Die CDU Wolfsburg hat bei ihrem Neujahrsempfang die Entwicklungen der vergangenen Wochen thematisiert. Sowohl die Ereignisse in Thüringen, als auch den darauf folgenden Rücktritt der Bundesvorsitzenden der CDU Deutschlands, Annegret Kramp-Karrenbauer. „Durch den mutigen Schritt der Bundesvorsitzenden wird eine Neuausrichtung innerhalb der CDU möglich. Am Ende wünsche ich mir für unsere CDU Deutschlands ein schärferes Profil und eine deutliche Abgrenzung zum politischen linken- als auch rechten Lager. Wir müssen den bürgerlichen Wählern eine Heimat bieten und deutlich machen, dass die Lösung unserer Probleme in der politischen Mitte zu finden ist“, wird der Wolfsburger Kreisvorsitzende Christoph-Michael Molnar in einer Mitteilung zitiert.

Hausherr Günther Graf von der Schulenburg begrüßte die etwa 100 Gäste und sprach zu der aktuellen politischen Lage und den kommenden Herausforderungen für die CDU.

Bei den anschließenden Ehrungen stand eine Person im Mittelpunkt. Rolf van Geuns-Rosch, ehemaliger Ratsherr der Stadt Wolfsburg und Träger des Bundesverdienstkreuzes, erhielt die Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft in der CDU. „Ich hab ihn als kritische aber sehr konstruktive Person kennengelernt, welche stets seine Meinung vertritt und sich noch heute aktiv in die Politik einbringt. Mit dieser Ehrung möchte ich Danke sagen für die langjährige Treue zur CDU“, so Molnar.

Des Weiteren wurden neben anderen langjährigen Mitgliedern auch der stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Wolfsburg, Harald Vespermann, für 45 Jahre, der Bürgermeister der Stadt Wolfsburg Günter Lach und Jochen Schröder für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Der Kreisvorsitzende Molnar wurde von seinem Stellvertreter für 15 Jahre geehrt.