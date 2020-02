Wonderland in Wolfsburg

Fr, 07.02.2020, 08.26 Uhr

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, eröffnete in der City Galerie in Wolfsburg das "Wonderland", ein Spielplatz für Influencer. Es dient als Platzhalter für ein leerstehendes Geschäft und als Werbeaktion für das EInkaufszentrum. Video: Nele Behrens