Dem preußischen Innenminister Carl Severing wird zugeschrieben, dass er 1926 das neue Leitbild der Polizei beschrieb als „Freund und Helfer“ der Bürger. Wie schön passt da doch diese Meldung: Mit Blaulicht- wurde eine Hochschwangere ins Klinikum eskortiert. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch: Sowas gibt es doch nur in Filmen. Schon im Mai schrieb unsere Polizei eine ähnlich schöne Geschichte, als für die Rettung eine fünfköpfige Gänsefamilie in Not die Heinrich-Nordhoff-Straße und der Willy-Brandt-Platz gesperrt wurden. Bravo, liebe Polizei, von solchen Meldungen lesen wir gerne!

