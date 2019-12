Wolfsburg: Prozess um Gewaltausbruch in Frisörsalon beginnt

Es ist eine Gewalttat, die so sinnlos erscheint, dass man gespannt sein darf, wie der Angeklagte sein Verhalten erklären wird. Am 7. Mai 2019 kam es in einem Frisörsalon am Detmeroder Markt wegen eines Streits um eine Nichtigkeit zu einer Messerattacke auf den Inhaber. Die Anklage lautet auf...