Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg hilft Tanzendem Theater mit 9000 Euro

Was steckt wirklich alles hinter dem Wort Digitalisierung? Und komme ich in dieser immer schneller werdenden Welt überhaupt noch mit? Fragen, die den Neurotiker Michael, die Umweltbewusste Constanze, den Nostalgiker Jochen und den Studenten Justus nicht mehr loslassen. Mit dem Musik-Tanz-Theater „Die Zukunft war schon immer schrecklich“ nimmt das Tanzende Theater Wolfsburg (TTW) das Publikum auf eine unterhaltsame Reise in die Vergangenheit über das Heute bis hin in die Zukunft mit, verspricht eine Pressemitteilung. Die Kultur- und Sozialstiftung (Kuss) der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg förderte das Projekt mit 9000 Euro und ermöglichte damit die Inszenierung.

„Es geht um Zukunftsängste und Neugier, um Besserwisserei und das menschliche Miteinander –damals, sowie heute. Alles gespickt mit einer großen Portion Humor“, verrät Jennifer Zwerner, Mitglied der TTW-Geschäftsführung. „Die musikalische und künstlerische Leitung hat Cinzia Rizzo inne, auch die Regie führt sie bei diesem Stück“, sagt sie.

Gespielt werden die Protagonisten des Stücks von drei professionellen Künstlern (Daniel Martins, Marcus Musiol und Bettina Paletta) und dem Jungschauspieler Yannik Spyra. Die Geschichte des Stücks wird durch die Choreografien des Hauptensembles TTW#EINS und den Nachwuchstalenten der Junior Compagnie untermalt und verstärkt. „Wir wollen damit auch neuen Talenten eine Fläche bieten“, erklärt Zwerner.

Für Jürgen Kröger, Vorstandsvorsitzender der Kuss, macht diese Mischung aus Profis und jungen Laien den besonderen Reiz des Theaters aus. „Es ist beeindruckend, wie sich die Auftrittsensembles in den Produktionen immer wieder unterschiedlichen Themen annehmen“, zeigt sich Kröger erfreut. Die Darsteller verstünden es, anspruchsvollste Themen in einer unterhaltsamen Weise zu präsentieren. „Und zum Glück hat sich das Tanzende Theater nie vor der Zukunft gefürchtet“, sagt Kröger. Denn: Das TTW gehöre seit Jahren zu den bedeutenden kulturellen Institutionen Wolfsburgs und darüber hinaus.

Wie beliebt die Inszenierungen des TTWs sind, zeigt der Vorverkauf zum aktuellen Theaterstück. „Die Premiere ist ausverkauft“, berichtet Zwerner. Für die anderen Aufführungen gibt es noch Restkarten.„Die Zukunft war schon immer schrecklich“ ist am 14., 20. und 21. September jeweils um 20 Uhr sowie am 15. und 22. September jeweils um

17 Uhr im Hallenbad zu sehen. Die Karten sind im Büro des Tanzenden Theaters Wolfsburg, Schachtweg 31, erhältlich. Preis: 20 Euro (ermäßigt: 18 Euro).