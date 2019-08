Böller-Explosion: Urteil gegen Wolfsburger fällt Freitag

Im Fall der Böller-Explosion in einem Dortmunder Einkaufszentrum fällt am kommenden Freitag das Urteil. Das teilte die vorsitzende Richterin am Mittwoch im Anschluss an die Verhandlung mit. Angeklagt sind ein 17-jähriger Wolfsburger und dessen 18-jähriger Freund aus Bahrdorf (Landkreis Helmstedt)...