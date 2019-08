Traditionelles Handwerk in Wolfsburg erleben

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr öffnete am Sonntag die Landwirtschaftssammlung des Stadtmuseums Schloss Wolfsburg in der historischen Brauscheune in der Schloßstraße 10 für zwei Stunden ihre Tore. Unter dem Motto „Ut de Spinnstubentied“ führten die Steinbekers anschaulich vor, wie früher...