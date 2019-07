Feuerwache Wolfsburg: Architekt will 15 Millionen einsparen

So sah der Siegerentwurf 2014 des Architektenbüros Gatermann und Schossig für die neue Wolfsburger Feuerwehrwache an der Dieselstraße aus. Ein qualitativ sehr hochwertiger und extrovertierter Bau. Seit der Dieselkrise und den dadurch gesunkenen Gewerbesteuer-Einnahmen muss die Stadt Wolfsburg sparen. Sie favorisiert nun eine günstigere Zwei-Wachen-Strategie, um auch die Anfahrtszeiten in einer wachsenden Stadt mit zunehmendem Verkehr kurz zu halten.